Elisabeth fant sau liggende på ryggen – kan ha reddet livet dens

Elisabeth Kvinnesland var på vei hjem fra jobb, da hun langs E39 i Randaberg oppdaget en sau som lå på ryggen med beina i været. Hun fant raskt en bussholdeplass hvor hun parkerte bilen, kastet seg over et gjerde, og løp til for å hjelpe.

– Jeg var på vei fra jobb, så jeg var ikke helt kledd for å gå på beite. Men jeg visste hva jeg skulle gjøre, og fikk dyttet sauen over på siden. Da klarte den seg kjempefint.

Hadde lært at sauer på ryggen må hjelpes

Hadde ikke Kvinnesland lagt merke til sauen og fått snudd den, kunne konsekvensen blitt langt verre. Men hun hadde selv lest et Facebook-innlegg om dette tidligere, og da hun oppdaget av sauen lå på ryggen, husket hun hva som måtte gjøres.

– Jeg har selv sett det på en Facebook-side, og tenkte “herremann, så fantastisk at noen delte dette”. Jeg lærte noe nytt, og ga også beskjed til vennene mine. Når dette skjedde så tenkte jeg at dette bør jeg legge ut på Facebook.

Innlegget hennes har fått over 4000 reaksjoner og er delt 1500 ganger. Hun sier hun ville dele opplevelsen, slik at også andre skulle vite hva de må gjøre i lignende situasjoner.

– Jeg ville dele, slik at folk ikke tror at sauen er død når den ligger slik.

Hun forteller at det var to lam til stede, og at hun dermed kanskje reddet de to dyrene fra å bli morløse.

Ikke unikt

Spesialveterinær Tore Skeidsvoll Tollersrud ved Animalia sier hendelsen langt fra er unik.

– Det skjer oftest når sauen har lamma, og den er stor og har slakk vom. Når de legger seg ned mellom tuer, så bikker de. Det er som hvis du ligger på ryggen med puter rundt deg, da er det vanskelig å komme seg til siden, og sauen klarer ikke å få tak med beina.

Han mener dette nok var vanligere før, da sauene kanskje var i dårligere form om våren.

– De som er store og tunge har lettere for å gjøre det. De sprekeste spretter opp igjen. Det kan skje nesten på flatmark, det holder at det bare er en liten forsenking i bakken.

Annonse

Og selv om det kan se artig ut, er det en tragedie for dyrene. I verste fall kan det ende opp i sult- eller kvelningsdød.

– Det kan det gjøre, og det er grunnen til at bøndene går rundt for og se etter at de ikke ligger slik, sier Skeidsvoll Tollersrud.

– Bare gå bort og gi et dytt

Så hva skal man gjøre dersom man kommer over en sau med beina i været?

– Bare gå bort og gi et dytt, så kommer den seg vanligvis på beina. Si fra til eier, men ikke vent med å gjøre noe. Vanligvis kommer de seg på beina og begynner å spise, men har de ligget lenge kan de være utmatta. Det kan også være andre sykdommer som har gjort at den har blitt liggende slik.

Kvinnesland frykter sauen hadde dødd dersom hun ikke hadde hjulpet den.

– Hvordan oppdaget du sauen når du kjørte bil?

– Jeg er vel veldig observant, så jeg så det var noe som ikke stemte, ler hun.

"Dagens gode gjerning"

På Facebook blir hun hyllet for heltegjerningen.

"Alle ble nok varme i hjertet, når de så at du reddet en mamma."

"Veit att dette kan skje, så dette var flott gjort. Dagens gode gjerning."

"Snartenkt og så bra gjort! De aller fleste har et hjerte av gull og når de vet hva som er i ferd med å skje handler de som henne!"