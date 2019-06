Einar Gelius skal velsigne grisen Jonas Fjeld

Det melder Gudbrandsdølen Dagningen (GD) mandag.

Torsdag kveld blir det dåp på Rudi Gard i Sør-Fron. Ifølge avisa er det en gris som skal få navnet Jonas Fjeld.

– Ikke unaturlig dette. Dyrene er jo også en del av skaperverket. Det er en ære å få være med på dette. Ekstra stas er det at grisen skal få navnet Jonas Fjeld, sier Einar Gelius som skal stå for velsignelsen, til GD.

Ifølge Gelius blir dette den første gangen han velsigner en gris, men forteller at det er vanlig, blant annet i katolske land, å holde gudstjenester for kjæledyr.

– Jeg ser fram til dette oppdraget og synes det er et flott tiltak av Rudi Gard, sier Gelius.

Hedres med grisesang

Det er bøndene Nina og Øystein Rudi som driver gården i Sør-Fron. Øystein Rudi forteller til avisen at de har planlagt en seremoni i et av lokalene på gården. Musiker Jonas Fjeld skal være godt kjent med at grisen blir oppkalt etter han, og skal i den forbindelse ha laget en egen sang til seremonien.

Ifølge Rudi er det vanlig at det hvert år gis navn til en av grisene på gården, men at det er første gang de har med en prest til seremonien.

Ikke første gang

– Grisene er en del av bildet på gården om sommeren. Vi ønsker å hedre både dem og norske artister med hvert år å døpe en kulturgris, sier Rudi.

Tidligere kulturgriser på gården har blant annet fått navnene Mari Maurstad, Knut Buen, Bjørn Eidsvåg og Sigrid Moldestad, melder avisa.