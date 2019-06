Ein av fem konvensjonelle bønder vurderer øko-drift

Det viser ei undersøking som AgriAnalyser har gjennomført for Landbrukets Økoløft.

Målet med spørjeundersøkinga var å få ei betre forståing av korleis både konvensjonelle og økologiske bønder tenkjer og vurderer produksjonen sin, kva for haldningar dei har til økologisk produksjon, og kva som skal til for at fleire skal leggje om til økologisk produksjon her i landet.

Økonomisk spørsmål

Fleire av bøndene som har lagt om til økologisk produksjon sa i granskinga at betre økonomi og meirpris var ein av dei viktigaste grunnane til at dei la om. Samtidig sa 38 prosent av dei konvensjonelle produsentane at dei ikkje har lagt om til økologisk fordi dei forventar dårlegare lønsemd. Nesten er tredjedel av dei økologiske produsentane oppgir at lønsemda har blitt betre etter omlegging. For ein tredjedel er lønsemda omtrent den same.

– Lønsemd i økologisk drift er viktig for at fleire bønder skal vurdere omlegging. Derfor er det dei siste åra gjort nokre grep for å redusere risikoen det er å leggje om produksjonen. Vi ser at det er viktig å leggje til rette for økologisk produksjon slik at den norske forbrukaren skal kunne velje norske økologiske produkt, seier Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i ei pressemelding.

Lære av økologisk drift

60 prosent av dei konvensjonelle bøndene som svarte på undersøkinga var heilt eller delvis einige i påstanden om at konvensjonelt landbruk kan lære av økologiske metodar. Blant bøndene som før hadde produsert økologisk, men seinare lagt om til konvensjonell drift, svarte 43 prosent at dei hadde tatt med seg meir kunnskap om jord frå økologisk drift og inn i konvensjonell drift.

Blant dei økologiske produsentane opplevast det i stor grad at haldningane til økologisk produksjon har blitt betre, både i samfunnet generelt og blant bønder i nærmiljøet. Fleire bønder opplever at samfunnet er meir positivt til økologisk produksjon enn det bønder i nærmiljøet er.