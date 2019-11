Eat-dietten kan få store følgjer for norsk landbruk

– Kort sagt vil kosthaldsråda til Eat ha dramatisk negativ verknad på norsk landbruk, seier professor emeritus i husdyrnæring, Odd Magne Harstad, til NRK.

Harstad er ein av forskarane bak rapporten til Norges miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) på Ås.

Annonse

Ei viktig årsak til Eat-dietten får store følgjer for landbruket er at dietten legg opp til at mjølke- og kjøtprodukt heilt eller delvis skal erstattast med vegetabilske varer. Dei største konsekvensane av dette er ifylgje forskarane at matproduksjonen i Noreg vil gå dramatisk ned. For dyreslag som grisar, kyr, geiter og sauer blir det varsla ein nedgang på mellom 70–100 prosent. Landbruket vil likevel ikkje forsvinna heilt, men bli veldig vengjeklipt, meiner forskarane som spår at store område kan bli heilt utan landbruk.

(©NPK)