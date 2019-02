En video som nylig ble lagt ut på nettet, viser et dramatisk sammenstøt mellom dyrevernsaktivister og en bonde som fyrte av skudd fra en hagle.

Filmen, som først ble publisert av Seven News, viser en konfrontasjon mellom bonde Jason Parravicini og dyrevernere som har kjørt opp til eiendommen til Parravicini for å filme gården.

– Jeg er en primærprodusent. Jeg er med på å brødfø mesteparten av verden. De aller fleste mennesker klager ikke på produksjonen, det er bare gutter som deg som gjør det, så jeg foreslår at du drar videre, sa Parravicini til den ene aktivisten.

I etterkant av konfrontasjonen gikk bonden tilbake til gården, kom ut med en hagle, og avfyrte skudd på gårdsplassen.

Bonden har senere fortalt til en lokal radiostasjon at han skjøt for å skremme rovdyr bort fra kalvene på gården.

Ifølge australske medier var personene som oppsøkte gården fra gruppen Direct Action Everywhere.

Ifølge det australske nyhetsnettstedet Newshub kommer hendelsen i kjølvannet av utgivelsen av et kart som viser adressene til hundrevis av australske gårder.

Sporer private adresser

Organisasjonen Aussie Farms lanserte i januar et kart på sine nettsider der de oppfordrer dyreaktivister til å dokumentere dyrevelferden på australske gårder.

Kartet er blitt mye diskutert i australsk presse den siste tiden.

Ifølge australske medier skal konfrontasjonen mellom bonden og aktivistene være knyttet det kontroversielle kartet.

Australske bønder har nå krevd at organisasjonen Aussie Farms blir utestengt fra Facebook etter å ha delt kartet. Bøndene har uttrykt bekymring for at aktivister vil bruke kartet til spore opp deres private adresser og bryte seg inn på gårdene deres.

Personene bak Aussie Farms skal ha brukt åtte år på å utvikle kartet. De har foreløpig nektet å legge ned nettstedet. De mener at full åpenhet rundt produksjonen og gårdenes lokasjon er den beste måten å vise folk hvor "kommersialisert misbruk og utnyttelse av dyr i moderne oppdrett" befinner seg i landet.

Taktikken ligner den som brukes av aktivister i Storbritannia, som nylig lanserte nettstedet Project Calf, som viser kontaktinformasjonen til mer enn 9000 meieriprodusenter i England og Wales og som har oppfordret folk til å ta filmopptak av gårdene.

Urolige bønder

President for National Farmers Federation, Fiona Simson, har gått offentlig ut og sagt at flere bønder føler seg trakassert etter å ha blitt fremstilt feil.

– Bøndene er urolige for at deres navn er blitt misbrukt. De er ekstremt engstelige og frustrerte over at deres arbeidsplass og deres hjem er blitt målet for ekstreme og farlige aktiviteter, sa hun.

Ifølge Farmers Weekly har landets landbruksminister, David Littleproud, nå forsøkt å roe situasjonen som har oppstått mellom bøndene og dyrevernsaktivistene i landet.

– Å plassere gårdene på nettet på denne måten kan skape et slags angrepskart for aktivister. Dette vil potensielt føre til ulovlig oppførsel av aktivister. Gårdene er folks hjem, ikke bare deres virksomheter, sa han.

Littleproud har kalt kampanjen mot bøndene for uansvarlig.

– Disse bøndene produserer mat, og de bør få gjøre dette i fred. Gårdene er også deres hjem. Bønder er gode mennesker som bare prøver å leve sine liv, oppdra barna og mate vår nasjon. Konfrontasjon er ingen løsning, sa han.

Littleproud har oppfordret eierne bak nettstedet Aussie Farms til å legge ned gårdskartet.

– Det skaper en atmosfære av frykt og angst på gårder rundt i Australia, sa han.

Han har også godt ut mot hendelsen som oppsto mellom bonden og aktivistene i januar.

– Jeg er ikke sikker på om dette kartet bidro til denne hendelsen, men det kan på sikt bidra til slike hendelser, sa han.