Dyreverner har fått status som mistenkt i dyremishandling

Det skriver NRK.

I dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" dokumenterte Haugen selv dyremishandling av griser. Tre bønder ble siktet på bakgrunn av dokumentaren.

Nå har Norun Haugen selv fått status som mistenkt skriver NRK. Hun sier hun er overrasket over utviklingen.

– Jeg er bekymret for at dette vil føre til at andre blir redde for å varsle om dyremishandling hvis de selv var til stede. Det hjelper ikke dyrene, sier Haugen til kanalen.

– Hun fikk mistenkt-status i forbindelse med at hun skulle forklare seg til politiet om forhold vist i dokumentaren, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

Piraya Film, produsentene bak dokumentaren, har i ettertid publisert et klipp på sosiale medier som viser kastrering av gris uten bedøvelse. Daglig leder i Piraya Film, Bjarte Mørner Tveit, sier til NRK at det er under denne kastreringen Haugen skal ha "fått tillagt en sentral rolle".

Klippet som har blitt publisert på sosiale medier i ettertid er utvidet sammenlignet med det som var med i den versjonen som ble tatt med i dokumentaren.

– Vi valgte å publisere klippet for å vise mer av konteksten kastreringen skjer i. Fordi dette kan ha konsekvenser for varsleren, sier Mørner Tveit.

Økokrim bekrefter at klippet kan få betydning i saken.