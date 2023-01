Dyretragedien: Skal undersøke om fôringsanlegget hadde defekter

Trønder-Avisa: Politiadvokat Amund Sand bekrefter at det automatiserte fôrings- og vanningssystemene i grisefjøset nå skal undersøkes for mulige defekter.

– Gårdbrukeren har gitt en forklaring om systemet for vann og fôring i fjøset, og vi vil nå få inn folk som kan undersøke disse systemene. Vi ønsker å avklare hvordan systemene har fungert, om de eventuelt har defekter – og eventuelt hvor lenge problemene kan ha pågått, sier Sand.

Over 200 griser ble funnet døde på gården på Innherred mandag 9. januar. I tillegg var 76 gjenlevende griser i en så dårlig forfatning at de ble avlivet på stedet.

De døde grisene ble tatt ut av fjøset for hånd. Deretter ble de lastet over til containere som skal fraktes til Østlandet.

Fôr blir et sentralt tema

I tillegg til å undersøke fôrings- og vanningssystemene vil politiet nå også undersøke fôr-innkjøpene på gården – om disse kan ha endret seg – og eventuelt når.

– Ble det funnet fôr på gården da dyretragedien ble avdekket?

– Dette ønsker jeg på nåværende tidspunkt ikke å si noe om. Men eventuelle restlagre er noe som vil bli undersøkt, sier Sand.

Politiadvokaten sier derimot at politiet vil analysere fôr-innkjøpene, og se på sammenhengen mellom antall dyr som til enhver tid var i fjøset og mengden fôr som var tilgjengelig. Politiet har tidligere også sagt at de vil undersøke om økonomi kan ha vært en medvirkende årsak til dyretragedien.

– Vi vil rett og slett prøve å avklare alle unormaliteter som kan ha ført til den situasjonen som ble avdekket mandag 9. januar, og varigheten og omfanget av dette, sier Sand.

Vil se på avvik rundt leveranser

Han sier at politiet nå har begynt å innhente informasjon om avvikene mellom smågris som ble levert inn til gården, og slaktegris som ble sendt ut av gården. Sand sier at denne informasjonen må kvalitetssikres, og at det kan ta tid før politiet vil si noe om disse avvikene.

– Men det er veldig mye her som ligger til rette for et tilleggsavhør, hvis han ønsker å forklare seg om dette. Vi har vesentlig mer informasjon i dag, enn den gangen han ble avhørt, sier Sand.

Gårdbrukerens forsvarer, advokat Tanja Benum Henderson, har tidligere ikke ønsket å uttale seg om saken. Trønder-Avisa har ikke lyktes i å få tak i forsvareren onsdag.

Tirsdag ble det klart at Mattilsynet har gjort ytterligere funn av døde griser i gjødselkjelleren på gården. Foreløpig er det ikke kjent hvor mange kadaver som befinner seg i gjødselkjelleren.

– Vi har kun fått opplysninger om at Mattilsynet har observert døde griser i gjødsellageret. Noe mer vet vi ennå ikke, sier politiadvokat Amund Sand.

Han sier at politiet derfor ikke kjenner det fulle omfanget av dyretragedien ennå.

– Men at det er en omfattende sak er det ingen tvil om. Også i nasjonal sammenheng er så store dyretragedier sjeldne, sier Sand.

Varslet om tynne dyr

Politiet mener at årsaken til dyretragedien er sviktende tilsyn og stell – og at dette førte til at tilgangen på fôr og vann kan ha vært mangelfull. Politiet er svært opptatt av å forsøke å finne ut av varigheten og omfanget av svikten.

Mattilsynet opplyste tirsdag at de var på et uanmeldt besøk på gården våren 2021, men at det da ikke ble funnet alvorlige avvik ved dyreholdet. I november varslet Mattilsynets kjøttkontroll ved Nortura-anlegget i Steinkjer fra om tynne dyr fra den siktede gårdbrukerens besetning – i forbindelse med slakting.

– Har sviktet mer etter hvert

I etterkant hadde Mattilsynet samtaler med gårdbrukeren. Mattilsynet opplyste tirsdag at det ikke var noe i disse samtalene som gjorde at de slo alarm da. Men mandag 9. januar fikk Mattilsynet en ny melding via slakteriet – som gjorde at det umiddelbart ble aksjonert mot gården.

– Vårt inntrykk er at tilsyn og stell har sviktet mer og mer etter hvert, sier politiadvokat Amund Sand.