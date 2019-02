Hundreårsflommen som har rammet den australske delstaten Queensland har gått hardt ut over landbruket de siste dagene.

Rundt 200.000 kvadratkilometer sto på det meste under vann etter at det på sju dager regnet mer enn det vanligvis gjør på halvannet år, melder NRK.

På det meste har det kommet over 20 centimeter med nedbør i døgnet.

Vannet er nå i ferd med å trekke seg tilbake. Men etter flommen avdekkes store gjørmedekkede områder med mengder av døde dyr.

Lokalpolitikeren Robbie Katter har delt en rekke videoer fra flommen de siste dagene.

Videoene viser kyr som så vidt står med hodet over vann og der vannet trukket seg tilbake, ligger døde kyr.

Bør begraves eller brennes

Ifølge delstatsminister Annastacia Palaszczuk kan de døde dyrene smitte med både nervesykdommen botulisme og bakteriesykdommen Q-feber, skriver NRK.

Annonse

Myndighetene skal nå ha engasjert militære for å få hjelp til å fjerne de døde dyrene, skriver news.com.

– Det har bare blitt ødelagt. Jeg har fløyet rundt i helikopter de siste dagene, og jeg har ikke sett en eneste kenguru. De er alle døde, sier kvegoppdretter Harry Batt til nyhetsbyrået AAP, ifølge nettavisen news.com.au.

Selv har Batt mistet 70 prosent av sine husdyr til flommen. Likevel er det fraværet av resten av dyrelivet som har sjokkert ham mest.

– Hele bestanden blir utslettet

Biolog Stephen Williams ved James Cook University frykter at dyrelivet i Queensland ikke klarer å komme seg etter flommen. Han påpeker at et sunt landskap er avhengig av all dyrelivet der, fra insekter til fugler og pattedyr.

– Når du har en så omfattende flom, som dekker et så stort landskap, har de små dyrene ingen steder å gjøre av seg. Det vil nok medføre at hele bestanden i det området blir utslettet, sier han.

Mot slutten av fjoråret ble Queensland rammet av voldsom tørke som bidro til 120 skogbranner i delstaten. Drøyt en måned senere falt det like mye nedbør på sju dager som det vanligvis gjør på halvannet år, ifølge NRK. Den påfølgende storflommen utløste omfattende evakuering, ledet av blant annet det australske forsvaret.