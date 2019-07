Dyrbeskyttelsen vil merke slakt uten bedøvelse

Nå går Dyrebeskyttelsen ut og ber om at Forbrukerrådet får på plass det de kaller etisk merking av kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse.

I Norge er alle dyr slaktet med bedøvelse, men disse reglene gjelder ikke for importert kjøtt. Tidligere landbruksminister Bård Hoksrud har sagt det ikke vil være mulig å få på plass et forbud mot import av halal-slakt uten bedøvelse.

Dyrebeskyttelsen vil derfor ha på plass merkingen, slik at kundene vet at dyret ikke fikk bedøvelse før slaktingen.

– Forbrukeren må kunne få lov til å velge dyr som er bedøvet før slakt. De fleste forstår at det er uakseptabelt å skjære over strupen på dyr uten bedøvelse. Blodtilførselen til hjernen kommer både fra strupen og fra blodårer i ryggsøylen og dyret bevarer sin bevissthet i flere minutter etter at blodårene i strupen er skåret over. Før den dør opplever dyret frykt, smerte og lukten av blod. I mange kulturer er det også vanlig å henge dyrene opp ned i forbindelse med denne slakteformen, sier daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset i en pressemelding.

Det har vært påbudt med bedøvelse av slakt i Norge helt siden 1929, også når det gjelder halal-kjøtt.

Fakta Halal Betyr tillatt eller lovlig. For at kjøttet skal være halal, må det være slaktet etter bestemte regler: Dyre må være rettet mot Mekka, Guds navn påkalles, hovedpulsåren kuttes og dyret tømmes for blod. Norge forbød i 1930 slakt uten bedøvelse. Halal-slakt i Norge foregår i dag med bedøvelse. Kilde: Store Norske leksikon.

Islamsk Råd Norge hadde i flere år en avtale med Nortura om sertifisering av halal-slaktet kjøtt i Norge. Men etter at denne avtalen ble sagt opp i 2017 tror man at det vil bli økt import av halal-kjøtt til Norge.

Daglig leder i halal-leverandøren Matpunkt er blant selskapene som importer kjøtt. De kjøpte tidligere fra Nortura, men gjør ikke dette etter at avtalen gikk ut i 2017.

– Da var det ikke lenger tilgang til halalslakt som man kan ha tillit til. Det eneste alternativet er da import, har Irfan Muhammad Mushtaq i Matpunkt tidligere sagt til Nationen.