Valgkomiteene i de to trønderske fylkeslagene av Bonde- og Småbrukarlaget, presenterte mandag sine lederkandidater.

Oscar Tørres Lindstad er innstilt som leder i Sør-Trøndelag, mens Ola Berthling Lie-Husby er innstilt som leder i Nord-Trøndelag.

– Nå er det oppsving i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Trøndelag. Blir de innstilte lederkandidatene valgt, kommer vi til å høre vesentlig mer fra NBS i året som kommer, skriver valgkomiteenes ledere, Steinar Røhme og Bjarne Kvistad, i en pressemelding.

Podkastvert og bondeopprører

Ola Berthling Lie-Husby er ammeku- og slaktegrisbonde i Namdalen.

Han driver podkasten Jordbrukspodden, er bondeopprører og ble rikskjendis da han stilte opp i hullete genser i NRKs Debatten for å snakke om bondens økonomi.

Han har sagt ja til å stille som leder fordi han brenner sterkt for at bondens inntekt skal opp på nivå med lønna i andre yrker.

– Jeg ønsker å fortsette og jobbe for jamstilling. En sunn økonomi vil gi grobunn for høyere selvforsyning og et mere bærekraftig landbruk. Norsk jordbruk står ved et veiskille, og de neste årene vil avgjøre norsk jordbruks fremtid, sier Ola Berthling Lie-Husby.

Lokalpolitiker og småbruker

Oscar Tørres Lindstad (22) er fra Røros. Han er aktiv som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, student, og bor og jobber på et småbruk på Feragen.

Oskar har solid organisasjonserfaring, og er opptatt politisk arbeid, rekruttering og de lange linjene i jordbruket.

– Vi står for alvor ved et veiskille for norsk landbruk i dag. Krav til drifta krever ombygging av fjøs, med en investering som ikke gir avkastning på investert kapital. Effektivitetskravet er en hån mot det norske landbrukets tradisjonelle verdier om bærekraft og nøysomhet. Velger vi bort et landbruk med små og mellomstore gårdsbruk i dag, blir vi en mye fattigere nasjon om noen tiår. Vår felles historie, vårt vakre kulturlandskap, faller i gapet på markedsliberalistenes streben etter økonomisk vekst og billig produksjon og billige varer, sier Oskar Tørres Lindstad.

– Svak rekruttering er en av de største utfordringene for å ivareta våre felles interesser. Jo færre vi blir, jo vanskeligere er det for befolkninga å forstå viktigheten av norsk jordbruk, fortsetter han.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått 452 nye medlemmer siden landsmøte i 2022 der Tor Jacob Solberg ble valgt som leder.

Fylkeslaget i Sør-Trøndelag har fått 25 nye medlemmer og Nord-Trøndelag har fått 64 nye medlemmer.

Fylkeslagene har felles årsmøtesamling på Hell 10.-11. mars.