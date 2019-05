Mattilsynet-direktør Harald Gjein slutter på grunn av pelsdyrsaken

Direktør i avdeling mat i Mattilsynet, Karina Kaupang, vil fungere i stillingen som administrerende direktør inntil videre.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil, i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sier Harald Gjein i en pressemelding.

NRKs avslørte nylig hva som skjedde da Mattilsynet kom på tilsyn hos minkbonde Per Olaf Lauvås gård i fjor sommer.

Tilsynet resulterte i en knusende rapport, der det ble rapportert om syke, skadde, dehydrerte og utsultede dyr, om manglende tilsyn og tidsbruk på dyra. Mattilsynet ville avvikle dyreholdet.

Problemet var bare at det som sto i rapporten ikke var sant.

– For lenge siden

– Jeg tenker at hvis de føler han har gjort en så grov feil burde de gjort dette tidligere. De burde ryddet opp for lenge siden, sier Per Olaf Lauvås til Nationen.

– En forutsetning for å bygge opp tilliten er at vi må være enige om de faktiske forholdene og at rapportene stemmer overens med de faktiske forholdene. Vi forlanger ikke annet enn at det skal være korrekt.

– Er det grunn til å tro at denne saken er større?

– Alle vet at dette er større enn denne ene saken.

– Tung avgjørelse

Gjein syns avgjørelsen var tung å ta.

– Men for meg er det viktigste at tilliten til Mattilsynet gjenreises, sier Gjein.

Regiondirektør i region sør og vest Ole Fjetland, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, trer midlertidig tilbake fra sine lederroller, mens pågående interne undersøkelser fortsetter.

– Harald Gjein har bedt om å fratre umiddelbar virkning. Det tar jeg til etterretning. Jeg vil takke ham for jobben han har gjort. Vi er avhengig av å ha et Mattilsyn som vi har tillit til og at avgjørelsene de tar er rett forankret og at informasjonen er rett, sier landbruk- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til Nationen.

Politiet etterforsker rapporten.

Statsadvokaten avgjorde i går at Mattilsynet skal etterforskes etter den feilaktige inspeksjonsrapporten.

Ifølge Stavanger Aftenblad er ansvaret for saken flyttet til Haugesund. Bakgrunnen for det er at en av de involverte inspektørene tidligere har vært ansatt i politiet i Sør-Rogaland, skriver avisa.

Samme dag ble inspektørene, avdelingssjefen og regiondirektøren anmeldt av fylkesordførerkandidat Margrete Dysjaland (Frp).

Senterpartiet har krevd at det gjennomføres en ekstern gransking av Mattilsynet i Rogaland. Landbruksminister Olaug Bollestad har kalt Mattilsynet inn på teppet.