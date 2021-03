Dette vil Tine prioritere under årets jordbruksforhandlinger

Årets jordbruksforhandlinger nærmer seg, og allerede 27. april skal et samlet jordbruk fremme sitt krav. Dermed får i disse dager forhandlingsutvalget innspill fra en rekke organisasjoner og selskaper innen jordbruket.

Det er knyttet store forventninger til årets forhandlinger, som ifølge departementet skal gjennomføres «på en så ordinær måte som mulig». I fjor ble jordbruksforhandlingene gjennomført på en forenklet måte på grunn av koronapandemien.

Melkeproduksjonen blir ofte omtalt som bærebjelken i norsk landbruk, og dermed kan innspillene fra melkebøndenes selskap Tine være viktig for årets forhandlinger.

Vil øke melkeprisen

Tine ønsker å øke målprisen på melk med opptil åtte øre. I dag er målprisen på 5,47 kroner per liter melk. Det er altså prisen markedet skal etterstrebe å betale bøndene for råvaren.

Tine vil ha fem øre per liter mer i målpris som kompensasjon for økt fettinnhold i melken. I tillegg vil de øke målprisen med opptil tre øre per liter dersom kostnadene i den såkalte prisutjevningsordningen reduseres.

– Vi er selvsagt bekymret for konkurransekraft og framtidige volumer, men ser at bonden leverer stadig mer verdifull melk og dette mener vi bør belønnes, sier Marit Haugen, styreleder i Tine.

Behov for fornying

Selskapet advarer også mot tiltak som vil øke kostnadene for melkebøndene, og dermed svekker økonomien. De peker også at investeringsordninger må styrkes, sikre større samsvar mellom eierskap av melkekvoter og faktisk melkeproduksjon, stimulere til produksjon og bruk av grovfôr og at geiteholdet må prioriteres med budsjettvirkemidler.

Nationen har skrevet en rekke artikler om overgangen fra båsfjøs til løsdriftsfjøs, som blir lovpålagt fra 2034. Dette er noe også Tine trekker fram i sitt innspill.

– Det er behov for fornying av driftsbygninger i melkeproduksjonen. For å sikre fornying, dyrevelferd og framtidig tilpassing til nytt regelverk, er det viktig å styrke finansieringen og å opprettholde framtidstro i næringa, skriver de innspillet.

Styrelederen uttrykker også en bekymring for den økte importen av meierivarer i Norge.

– Vi er særlig bekymret for at importen fortsetter å vokse i en periode med rekordsvak krone, sier Haugen.