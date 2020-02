Dette skal Mattilsynet prioritere i 2020

Fredag møtte landbruks- og matminister Olaug Bollestad administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

Møtet var en del av oppfølgingen etter KPMG-rapporten som viste at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, står det på Landbruks- og matdepartementets nettside.

Rapporten ble utarbeidet etter et uanmeldt tilsyn på gården til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes, der tilsynsrapporten var full av feil.

– Resultatet av granskningen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettssikkerheten til tilsynsobjektene og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget for øvrig, heter det i rapporten fra KPMG.

Mattilsynet har definert fire hovedprioriteringer for 2020, som ble presentert for Bollestad fredag.

– Bedre dialog med næringene og bedre veiledning.

– Bedre kommunikasjon og kvalitet på tilsyn.

– Utnytte digitale teknologi, særlig i dialog med brukerne.

– Et betydelig løft på akvakulturområdet.

– Jeg er fornøyd med de tiltakene som Mattilsynet presenterte i dag. Det er viktig å forbedre forvaltningskvaliteten i Mattilsynet. Hele samfunnet er avhengig av et Mattilsyn som har tillit i befolkningen og næringene de er satt til å føre tilsyn med. Mattilsynet er godt i gang med dette arbeidet. Jeg kommer til å følge prosessen tett videre og jeg merket meg spesielt at Mattilsynet selv sier at tiltakene som settes i gang skal ha merkbar effekt innen utgangen av året, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad, ifølge departementets nettside.