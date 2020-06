Dette er det lurt å vera klar over viss du møter på storfe i utmarka

– Dei fleste dyr er faktisk slik at dei ikkje kjem mot deg fordi at dei skal ta deg, men fordi at dei vil ha klapp, kos og kanskje ein godbit, seier Kristian Heggelund i Tyr. Han er fagansvarleg for avl.

I ein video den landsomfattande medlemsorganisasjonen for norske storfekjøtprodusentar har publisert på nettsidene sine, forklarar Heggelund korleis ein skal oppføre seg når ein som turgåar møter på storfe i utmarka.

Dersom ein møter på ei ku saman med kalven sin, kan det vera greitt å vite at kua har same instinkt som ei elgku har: dei skal forsvare avkomma sine.

Turgåarar med hundar kan også skremme kyrne.

– Ein turgåar ute på beitet blir i dei aller fleste tilfelle oppfatta som ein turgåar, men med ein gong denne turgåaren har med seg eit dyr, les hund, så blir situasjonen annleis. Hundar blir oppfatta av storfe som rovdyr, seier Heggelund.

Andre ting dyra kan reagere på er rørslemønster som er utanom det «vanlege».

– Til dømes små barn som flyg fritt rundt og lagar høge lydar. Særleg i samband med utstyr som paraplyar eller barnevogner, seier Heggelund.

Viss ein av ulike grunnar har med seg ei bøtte på tur, kan ein vente seg at eventuelle storfe vil kome joggande i retning denne.

– Då trur dei at du har med deg kraftfôr, seier Heggelund.

Til slutt seier han at turgåarar og storfe skal fungere heilt fint saman.

– Det er heilt sikkert, så lenge turgåarane og dei på garden tar sine forholdsreglar.