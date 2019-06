Det svenske skoleverket kutter kjøtt fra møter og konferanser

– Gjennom å blant annet velge vegetarisk mat påvirker vi myndighetenes negative miljøpåvirkning gjennom mindre utslipp av drivhusgasser, sier stabssjefen i det svenske Skolverket, Katarina Tiväng, til SVT Nyheter.

Vil være moderne

Hun sier de ønsker å være en moderne etat som etterstreber det å være bærekraftige. Hun trekker fram at dette er et av flere tiltak skoleverket nå gjennomfører. De har blant annet flere videokonferanser for å redusere antall reiser.

Også Transportstyrelsen forteller til SVT at de innfører mer vegetarisk mat.

– Transportstyrelsen har vegetariske alternativ ved interne og eksterne møter. Iblant som ett av flere alternativ og iblant som eneste alternativ, sier pressansvarlig Monica Näslund.

Møter kritikk

Moderaternas landbrukspolitiske talsmann John Widegren er kritisk til tiltaket. Han mener dette vil kunne skade den svenske matproduksjonen ytterligere.

– Allerede i dag lider svensk matproduksjon under vanskelige forhold, både fra internasjonal konkurranse og etter fjorårets tørke.

Han mener det ikke er godt nytt for klimaet om den svenske kjøttproduksjonen blir mindre.

– Svensk kjøttproduksjon er den absolutt mest klimasmarte i verden. Beslutninger som fører til svekket konkurranse om svenske bønder kan innebære at produksjonen flyttes utenlands, som vil føre til dårligere resultater både for miljø og klima. Det er også slik at svensk dyreproduksjon er motoren til en fungerende svensk matkjede.