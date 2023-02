Trønder-Avisa: – Dette er vår overordnede myndighet sin tolkning av lovverket, som gir oss føringer. Om man skal slakte et bruk, så er det alt eller ingenting. Da blir det som står igjen av bruket ikke en selvstendig enhet, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Statsforvalteren i Trøndelag til Trønder-Avisa etter at han mandag stanset salget av 187 dekar landbruksareal i Halsan. Da omgjorde han kommunens eget vedtak.

Han kommenterer nå overprøvingen staten gjør i en fradelingssak i Levanger, hvor Thomas Pedersen ville kjøpe all dyrkamark fra naboen Gunnar Haugberg. Historisk sett har brukene tidligere også vært én enhet.

– Det er vår oppgave å gripe inn når kommunen er utenfor skiva i sine vurderinger, for å si det sånn, sier Bjørkli.

Han poengterer at saksframlegget og avslaget fra landbrukssjefen i Levanger kommune er godt begrunnet og i tråd med tolkningen til overordnede myndigheter.

Kommuneadministrasjonen i Levanger sa først nei til salget fordi selgerens gård mister framtidige driftsmuligheter. Så dro de folkevalgte politikerne på befaring til gårdene og snudde saken til fordel for grunneierne, før Statsforvalteren omgjorde vedtaket mandag 20. februar.

Fakta Dette er saken Grunneier Gunnar Haugberg ønsker å fradele 187 dekar dyrkamark fra Hegeråsen Søndre på gnr. 307 bnr. 2 i Halsan i Levanger gjennom salg til nabo-grunneier Thomas Pedersen. De er enige om en salgssum på 2,4 millioner kroner for dyrkamarka. Igjen på eiendommen står våningshus og gårdstun samt skogsareal. Kjøper Thomas Pedersen ønsker å kjøpe dyrkamarken for å styrke driftsgrunnlaget på sin egen gård, Heieraas, på nabotomten i Halsan. Under befaringen med Plan- og utviklingsutvalget viste selger Gunnar Haugberg til at dyrkamarka på Hegeråsen Søndre har vært leid ut siden 1960, og det er ingen som kommer til å starte ny drift på hans småbruk i framtiden etter ham. Bolighuset er også utleid, mens han vil fortsette skogsdriften på eiendommen på egen hånd. Senterpartiet ved utvalgsleder Bjørg Boneng gikk i spiss for å snu administrasjonens avslag i klagesaken til et grønt lys for salget av tilleggsjord. Statsforvalteren omgjorde vedtaket 20. februar.

Ville kjøpe for 2,4 millioner

Salget ville gitt selgeren 2,4 millioner kroner for salget av dyrkamarken rundt Hegeråsen Søndre. Kjøper Thomas Pedersen på Heieraas ønsker å styrke driftsgrunnlaget for gården og sikre sammenhengende tilgang til landbruksarealet uten å kjøre på vanlige veier. Dyrkajorda som Statsforvalteren nå stanser salget av har blitt utleid til andre siden 1960-tallet, og eierne eller etterkommerne ønsker ikke å drifte gården videre som en selvstendig enhet. Likevel får de ikke selge jorden til nabobruket.

– Det er en streng tolkning av lovverket, hvor politikerne i Levanger med Senterpartiet i spiss ser annerledes på saken?

– Vi er pålagt å tenke langsiktig når det gjelder strukturrasjonalisering, som her i denne saken. Da foretrekker vi at de tar over hele bruket og ikke bare deler av det. Hele landbrukspolitikken kan være grunnlag for diskusjon, og det kan være mange forskjellige meninger om det, men vi er satt til å gjennomføre den til enhver tid gjeldende politikk, sier han.

– Kjøperen sier at det jobbes med å finne andre løsninger. Hva er det mulig å gjøre?

– Kjøperen kan leie arealet og slik styrke sitt eget driftsgrunnlag, men den beste løsningen i dette tilfellet er å fradele gårdsbebyggelsen med ei høvelig tomt og å selge resten av skog og dyrkamark sammen til naboen.

Omgjør 5-10 i året

– Har dette blitt en mer vanlig problemstilling enn før?

– Det er ikke en helt ny problemstilling, da det er noe vi har sett i 10-15 år ved salg av landbrukseiendommer. Ofte ser vi at areal leies ut over tid før det selges. Vi vil derimot nødig splitte jordbruksareal og skogbruksareal, sier Bjørkli.

– Hvor åpne er Statsforvalteren og staten for å diskutere alternative løsninger i slike saker?

– Statsforvalteren skal gjennomføre nasjonal politikk. Om tolkningen av lovverket skal endres, må det endres av myndighetene. Det er ikke opp til meg som landbruksdirektør. Min jobb er å gjennomføre nasjonal politikk og gripe inn i kommunale vedtak når det er behov. Vi har nå 5-10 slike saker i året i Trøndelag når det gjelder saker etter jord- og konsesjonslov. Vi har da saker både i sørdelen og i norddelen av fylket, sier Bjørkli.