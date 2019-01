Det er håp for norskproduserte søtpoteter

Søtpotet er i liten grad blitt dyrka i Europa. Mesteparten av søtpotetene vi brukar her i landet er derfor importert frå USA.

– Eg meiner det bør vere eit potensial for dyrking av søtpotet i Noreg, fortel stasjonsleiar og forskar Erling Stubhaug ved Norsk institutt for bioøkonomi ved Landvik i Grimstad til nettstaden nibio.no. Det er særleg i dei områda av landet der det er tradisjon for dyrking av tidlegpoteter at det ligg best til rette for å lykkast.

Nibio Landvik har i to år samarbeidd med verksemda Bjertnæs & Hoel AS på Nøtterøy om eit forskingsprosjekt på søtpotet. Målet har vore å undersøkje om det er mogleg å få til dyrking av søtpotet i Noreg som er lønsamt. Prosjektet har i hovudsak vore finansiert av Grofondet.

– Vi starta med å importere garantert friske planter frå eit laboratorium i Israel. Etter oppformeiring våren 2017 blei mesteparten planta ut på Nøtterøy, men vi hadde også eitt dekar med ulike forsøk på Landvik, fortel Stubhaug.

Annonse

Den første sesongen testa forskarane fire ulike sortar. Dei gjorde også forsøk med ulike dyrkingsteknikkar.

– Viss vi gjer dei rette tinga, og satsar på dei riktige sortane, trur eg vi kan få til ein økonomisk produksjon av søtpotet i Noreg, seier Erling Stubhaug.

Prosjektet har fått pengar til å halde fram forsøka på Nøtterøy i ytterlegare eitt år.