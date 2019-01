Designpris til gjerdeløst geitebeite

– Dette er en viktig nyskaping som har konsekvenser for alt fra dyrevelferd til kulturlandskap. Ikke minst er det imponerende at en såpass omfattende tverrfaglig designprosess ble satt i gang av to geitebønder med en god idé, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal i en pressemelding.

Nofence beskriver produktet sitt på følgende måte på sine nettsider:

«Nofence er et system for virtuell inngjerding av beitedyr som gjør det enkelt å gi dyrene tilgang til gode og varierte beiter. Systemet består av en app og en solcelledrevet klave som kommuniserer over mobilnettet. Klaven inneholder GPS-teknologi som gir posisjonsdata. Dersom noe uforutsett oppstår blir du varslet av telefonen».

DOGA-merket er en av de mest prestisjefulle norske prisene som deles ut til design- og arkitekturprosjekter.

– DOGA-merket løfter frem de beste prosjektene der design og arkitektur har bidratt til innovasjon og verdiskaping. Her ligger det mye samfunnsnyttig nyskaping til læring og inspirasjon for andre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Juryen er imponert over resultatet, og roser Nofence for å ha brukt designmetodikk for å komme opp med en usedvanlig spennende og nytenkende løsning på et eldgammelt problem – nemlig geiter og gjerder:

«Å gjøre gjerder virtuelle ved hjelp av GPS-teknologi er etter juryens oppfatning genialt, og vi ser hvordan denne teknologien har potensial til å påvirke hvordan vi forvalter utmark og bekjemper gjengroing av kulturlandskap. Vi ser også hvordan Nofence kan videreutvikles til andre arenaer. Hva med å leie ut geiter til fotballklubber som trenger å klippe banen, eller skaffe deg din egen geit i stedet for robotgressklipper» står det i jurykjennelsen.