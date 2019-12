Landbruks- og matdepartementet utlyser ledig stilling som departementsråd. Søknadsfrist er satt til 31. januar 2020, heter det i en pressemelding mandag.

Departementsråden er øverste administrative leder i Landbruksdepartementet og skal lede og samordne det administrative og faglige arbeidet på vegne av den som til enhver tid er minister.

«Departementsråden må kunne lede langsiktig utviklingsarbeid så vel som å håndtere løpende enkeltsaker», heter det videre i pressemeldingen.

Det er under de årlige jordbruksforhandlingene at departementsråden er mest synlig for offentligheten, i og med at jobben også går ut på å være statens forhandlingsleder. På motsatt side av forhandlingsbordet sitter altså bondeorganisasjonene.

Jobben blir ledig etter at Leif Forsell har i slutten av oktober ba om å få fratre stillingen etter åtte år.

– Grunnen til det er enkel – jeg har sett på fødselsattesten min, og den viser at jeg blir 66 år i januar neste år. Jeg har derfor kommet til at det nå er et høvelig tidspunkt for å avslutte mitt arbeid i departementet, opplyste Forsell til Nationen i høst.

I utlysningen legges det vekt på at den som ønsker jobben må ha følgende egenskaper:

• meget god rolleforståelse, gode lederegenskaper og styringsevne

• solid erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne departement

• god forståelse av politiske prosesser

• erfaring fra ledelse på høyt nivå

• kunnskap om departementets ansvarsområder

• evne til å videreutvikle organisasjon og medarbeidere

• velutviklede evner til relasjonsbygging og samarbeid

• høyere utdanning, bred samfunnsmessig orientering og gode språkkunnskaper