Denne appen skal gi deg suksess med grønnsaksdyrkingen

Ida Kleppe er bybonden i Bergen, og har som mål å få flere til å produsere sin egen mat. Gjennom den nye appen Dyrk med Bybonden skal hun få selv den grønneste grønnsaksdyrkeren til å lykkes.

– Dyrk med Bybonden-appen er for dem som aldri har prøvd å dyrke før. Dette er helt ned på dyrking for dummies. Målet er at man ikke skal kunne trå feil, forteller hun.

Hun tror nemlig folk må lykkes første gang for å ville fortsette å dyrke.

– Jeg snakket med en som prøvde å dyrke tomater i tre år på rad, uten å få en moden tomat. De fleste er ikke slik, de gir seg når de ikke får noe første året. Men får de en vellyket buske eller plante første året, sår de kanskje fire neste år, eller prøver å dyrke agurker eller noe annet. Folk trenger å lykkes.

Guider deg gjennom

Appen ble publisert i sommer, og man har derfor ikke kunnet følge hele vekstsesongen gjennom. Så langt har man kunnet følge utviklingen til sukkerertene og reddiken, og hver minste detalj du må gjøre underveis, blir det gitt beskjed om i appen.

– Dette fungerer ved at man følger kanaler, hvor hver kanal er en vekst. For eksempel har vi tomat, reddik og sukkererter. Ved å følge disse kanalene får man beskjeder. I starten får du beskjed om hva du må kjøpe inn, som jord og frø, og at det må skje innen en spesiell dag. På den dagen får du beskjed om at du skal så, og det er bilder og informasjon om hvor mye jord du skal bruke, hvor langt ned i jorda frøet skal ligge også videre. Noen dager senere får du et pushvarsel om at du må huske å vanne. Det blir som et dataspill i virkeligheten, sier Kleppe.

Inn til videre er appen kun på et prøvestadium, og gjennom sommeren har hun kunnet se hvordan den fungerer. Tilbakemeldingene har vært at mange har vært interessert i prøve ut appen.

Tre til fire grønnsaker

I første omgang vil det være mulig å dyrke tre til fire grønnsaker ved hjelp av appen. Om det blir flere i fremtiden, er usikkert.

– Jeg vil ha en tre-fire grønnsaker, slik at jeg rekker å sende ut varsler. Jeg må se litt i fremtiden hvordan det blir, om det blir for mye arbeid. Det er mulig det blir mer brukerstyrt, sier hun.

I tillegg vil det være mulig å legge inn egne bilder av sine vekster, og man kan stille spørsmål og kommentere.

– Jeg jobber hele tiden mot at flere skal kjenne gleden ved å dyrke. De skal kunne kjenne på gleden med å jobbe med jord og oppleve mestringsfølelsen når man kan dyrke fram egen mat.

Kleppe ble ansatt som bybonde i Bergen i november i fjor. Arbeidsoppgavene hennes er å inspirere og dyktiggjøre byens innbyggere og institusjoner til å dyrke mer av sin egen mat. Hun er ansatt av Bondelaget i Hordaland for å få unge til å velge å bli bonde eller skaffe seg andre yrker innenfor matlaging eller matproduksjon.

Hun tror denne appen vil bidra til at flere vil dyrke fram sine egne grønnsaker.

– Det er dette det handler om; vi må ha mat. Og maten kommer fra jorda. Å ha en lav terskel for det tror jeg kan være positivt.