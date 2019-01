Demonstrerer for ulven

Tidligere i uken demonstrerte flere tusen ulvemotstandere fra hele landet foran Stortinget, og til helgen er det den andre siden av den betente konflikten som skal markere seg.

Ut ifra antall påmeldte ser det ut til at den kommende demonstrasjonen kan bli minst like stor. På Facebook har over 2.000 personer sagt at de skal delta, mens over 7.500 er interessert.

– Truede dyr trenger bedre vern over hele verden. Norge er nå et dårlig eksempel for andre land, og vi håper mange stiller opp for de truede dyrene på lørdag, sier leder Siri Martinsen i NOAH i en pressemelding.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er blant annet at regjeringen før jul vedtok å felle 29 ulv, derav tre ulv innenfor ulvesonen.

– NOAH mener regjeringens vedtak er ulovlig og har derfor valgt å gå til rettslige skritt, samtidig som organisasjonen mobiliserer til folkemarkering i flere store byer førstkommende lørdag, skriver NOAH.

Det arrangeres også lignende markeringer i Fredrikstad, Elverum, Trondheim, Bergen og Kristiansand.

Mens ulvetilhengerne menes det skytes for mye ulv, mener motstanderne på sin side at regjeringen burde lagt opp til at det ble felt flere ulv.