Demonstrasjon mot Yara i Hamburg

Gruppen Free the soil står bak demonstrasjonen mot fabrikken i Brunsbüttel.

– Vi må avdekke og stanse den destruktive praksisen i industrielt landbruk og hos selskapene som profitterer på den, skriver gruppen på sin nettside, ifølge avisen Abendblatt.

Aktivistene skriver på Twitter at de har som mål å stenge fabrikken mandag. De har blinket ut landbruksindustrien og kunstgjødsel som en klimaversting, skriver nyhetsbyrået DPA.

Det var ventet at noen hundre demonstranter ville delta i sivil ulydighet utenfor Yaras anlegg. Det har foreløpig ikke kommet noe anslag over hvor mange som faktisk deltok.

Politiet hadde møtt mannsterke opp og skal ha hatt rundt 500 personer klare til innsats.

– Demonstrasjonen har vært varslet i lang tid, og vi har gjort nødvendige forberedelser. Transportaktiviteter ut og inn av fabrikken har blitt satt på pause for å ivareta sikkerheten til ansatte og demonstranter, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal i Yara til NTB.

Til tross for at hovedporten var blokkert, gikk produksjonen ved fabrikken ifølge henne som vanlig.

Demonstrantene er uttalte motstandere av et moderne landbruk. Kristin Nordal, Yara

– Yara respekterer at det er ulike syn på hva som skal til for å mette en voksende global befolkning. Demonstrantene er uttalte motstandere av et moderne landbruk, sier Nordal.

– Yara har hatt fokus på å utvikle produkter og løsninger som bidrar til å redusere klimapåvirkningen av landbruket i mange år, og dette arbeidet er nå sentralt i alt vi gjør, legger hun til.

