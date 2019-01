Tirsdag ved 17-tiden var det møtt opp folk på Youngstorget i Oslo i forkant av rovdyrdemonstrasjonen som arrangeres i regi av paraplyorganisasjonen Naturbruksalliansen.

Bak Naturbruksalliansen står en rekke organisasjoner knyttet til jordbruk, skogbruk og jaktinteresser. Demonstranter blir busset inn fra mange steder i Norge, deriblant Telemark, Trøndelag, Hedmark og Buskerud.

– Det var godt over 10.000 i toget, sier Nils Solberg, leder i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, som sier han fått tallet bekreftet av politiet.

Les under hva noen av demonstrantene mener om situasjonen som de i dag har tatt til gatene for.

Eirik Sæther fra Lesjaskog i Oppland er beitebruker og jeger.

– Det er helt tragisk at vi må reise 40 mil for å demonstrere for at at regjeringen skal gjennomføre et stortingsvedtak. Det burde vært en selvfølge, sier han.

Han er opptatt av at utmarka bør brukes til beite.

– Det er ikke nok matjord i Norge til å produsere mat til alle som bor her. Rovdyr og beitedyr er helt uforenlig. Vi bør bruke utmarka til stuttreist mat som kan produseres utafor stuedøra der jeg bor, sier Sæther.

Elisabeth Venberget hadde reist fra Åsnes i Hedmark for å delta i fakkeltoget. Hun bor rundt 100 meter fra grensa til ulvesonen, og er født og oppvokst på Finnskogen.

– Vi må jobbe for en fornuftig forvaltning av bestanden og få den ned til målet. Det er viktig å videreføre naturbruken og kulturen vi er en del av, ellers blir den borte, sier hun.

Sonni Sangnes har reist fra Vestre Toten i Oppland. Hun og mannen Halvdan har også hytte midt mellom de tidligere ulverevirene i Osdalen og Slettås, i grensetraktene mellom Åmot og Trysil kommuner.

– Vi ønsker å være med og vise vår støtte til dem som rammes og for å si fra at regjeringen må følge opp stortingets vedtak om bestandsmål for ulv, sier Sangnes-paret.

De driver med jordbærproduksjon selv, men har en vennekrets hvor mange holder sau som beiter i utmarka.

– Vi glemmer ikke sommeren 2017, da en ulv herjet i våre nærområder. Skal vi opprettholde liv i distriktene, må vi opprettholde det som holder liv i dem som bor der.

Trond Berger fra Kongsvinger kommune eier jaktterreng i ulvesonen. Han forteller at 24 elger kunne jaktes i hans terreng i 2001, men nå er tallet 11.

Berger hadde i anledning fakkeltoget iført seg en ulvepels arvet etter farfar, som er laget etter at ulver ble skutt i Kongsvinger i 1907.

– Jeg synes det er helt utrolig at vi har en regjering som skryter av at de skyter rekordmange ulver når de samtidig har forvaltet slik at vi også har rekordmange av dem, sier Berger.