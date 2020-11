Deler ut 10 millioner kroner til «Inn på tunet»-prosjekter

«Inn på tunet»-gårder tilbyr bruk av gårdenes ressurser til innkjøpere av velferdstjenester i kommunene.

– Inn på tunet er et tilbud som vi ønsker at enda flere skal få glede av. Målet med Inn på tunet er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Å sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, krever at vi utvikler og forbedrer dem hele tiden. Nettopp det skal disse fire nye pilotprosjektene bidra til, skriver landbruks- og matminister Olaug Bollestad i pressemeldingen tirsdag.

Det er Landbruksdirektoratet, som er underlagt Landbruks- og matdepartementet, som har tildelt nær 10 millioner kroner til fire utvalgte pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet 2.

Arena for læring og mestring

I jordbruksoppgjøret 2019 ble det bestemt at det skal gjennomføres et nytt løft for Inn på tunet i perioden 2020–2022. I regi av fylkeskommuner eller fylkesmenn skal det gjennomføres fire toårige piloter rettet mot mulige innkjøpere av Inn på tunet-tjenester på områdene demensomsorg, skole og pedagogiske tilbud og psykisk helse, rusomsorg og arbeidstrening.

Inn på tunet-løftet 2 skal består av gjennomføringen av disse fire pilotprosjektene, samtidig som at kunnskapen fra pilotene blir delt med kjøpere og tilbydere av Inn på tunet-tjenester.

Tanken er å utnytte næringspotensialet i større grad, slik at landbruket tas i bruk som arena for lærings og mestringsaktiviteter i kommunene.

Pilotene som nå får midler skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter på når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud, heter det i en fersk pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Disse fikk støtte

Søknadsfristen gikk ut 1. oktober. Hvert prosjekt kunne få inntil tre millioner kroner i støtte, over en periode på to år.

Disse regionene og pilotprosjektene er tildelt midler:

400 gårder

Ifølge Landbruksdirektoratet er det i dag nærmere 400 Inn på tunet-gårder i Norge. Disse gir tilbud til innkjøpere av velferdstjenester i kommuner og fylker på områder som oppvekst og opplæring, psykisk helse, rus og arbeidstrening, helse og omsorg.

Inn på tunet-aktiviteter tar utgangspunkt i gårdens og bondens ressurser. Aktiviteter som stell av dyr og planter, matlaging, drift av skogen og kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse er noe av det som gir grunnlaget for Inn på tunet-tilbudene.

Prosjektene gjennomføres i samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse- eller sosialsektoren.

