Dansk traktortog i protest mot koronaslaktingen av mink

Om lag 9 millioner av landets 17 millioner mink er allerede avlivet for å hindre at et mutert koronavirus sprer seg blant mennesker.

Lørdag viste danske bønder og fiskere hva de mener om måten bøndene er behandlet på.

Traktorene ble ledsaget av politiet, og i København var hele 500 innom havneområdet Langelinie.

Demonstrasjonen endte offisielt klokka 14, og politiet anslo at det ville ta noen timer før alle traktorene igjen var ute av byen.

I sentrum av Aarhus deltok 350 traktorer i demonstrasjonen. En del av traktorene krysset tidlig lørdag morgen Storebæltsbroen mellom Sjælland og Fyn.

Også fiskere kom i sine fiskebåter til København for å delta i protesten.

