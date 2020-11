Dansk minkbonde saksøker staten

Det er iverksatt en granskning av hvordan regjeringen kunne beordre avliving av millioner av mink uten å gjøre unntak for gårder der det ikke er påvist koronasmitte.

I forrige uke opplyste statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse at all mink skulle avlives som følge av en koronavirusmutasjon som kan komme til å gjøre en framtidig vaksine mindre effektiv.

Avlivet mink på to gårder

En nordjysk bonde avlivet alle sine mink som følge av ordren om å avlive all mink innenfor smittesonen, uten at det har vært smitte på gården hans. Han går nå til sak mot staten, skriver Landbrugsavisen. Det bekrefter assisterende advokat Tobias Worsøe på veiene av sin klient.

Før koronakrisen hadde minkeoppdretteren 90.000 mink på fire gårder, hvorav to hadde smittet, mens all mink på to av gårdene uten smitte måtte drepes fordi de var innenfor infeksjonssonen på 7,8 km radius.

Dette vil koste oppdretteren flere millioner.

– Vi har tidlig bedt om å se det profesjonelle grunnlaget for 7,8 km. For hva er det som får grensen til å ligge der og ikke på to eller ti km? Det ser ut til å ha blitt dumpet ned fra himmelen, sier Tobias Worsøe, som jobber i Hovmøller & Thorup Advokatfirma

Nå går klienten hans til sak mot staten, både når det gjelder avlivingen av mink i smittesoner og det generelle påbudet om at all mink skulle avlives.

Kjent smitte i seks land

Oppdrettere fra i alt seks land har meldt inn tilfeller av covid-19 hos mink i minkfarmer til Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE), ifølge WHO. Dette gjelder Danmark, Nederland, Spania, Sverige, Italia og USA.

I Norge er det ingen mistanke om at mink er smittet med viruset som gir covid-19, fortalte Ole-Hermann Tronerud, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, til Nationen tidligere denne uka.

Han toner også ned faren for at koronasmittet mink i Danmark skal kunne smitte norske minkbesetninger.

– Risikoen for at smittet mink i Danmark skal smitte mink i Norge er kun teoretisk, all kunnskap så langt tilsier at smitte kommer fra mennesker som er i kontakt med mink, forteller han.