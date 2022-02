– Målet er å ha en så høy grad av åpenhet som mulig, og vise de faktiske forholdene i huset, slik at danskene kan få et reelt bilde av den danske kyllingproduksjonen. Vi ønsker at debatten om dansk kyllingproduksjon skal foregå på et informativt grunnlag, skriver den danske bondeorganisasjonen om prosjektet på sin hjemmeside.

I 35 dager, like lenge som Ross 308-kyllingen ofte lever før den blir slaktet, kan du følge livet til rundt 32.000 kyllinger på gården til Solveig Nørmark i Vestjylland døgnet rundt via en livestream.

– Jeg er glad for å kunne bidra til at de danske forbrukerne får mer kunnskap om kyllingproduksjonen vår. Jeg tror dette trengs for at vi skal avlive mytene. Jeg tror ikke kameraene vil påvirke hverdagen min så mye. Jeg skal bare gå rundt og passe på dyrene mine på samme måte som jeg pleier, sier kyllingbonden Nørmark til Landbrug & Fødevarer.

Følg direktesendingen fra det danske kyllinghuset her.

Skal gi et representativt bilde

Direktebildene viser temperaturen i huset, antallet kyllinger og hvor mange dager de er, samt vann- og matforbruket per kylling.

Ifølge bondeorganisasjonen skal kyllinghuset til Nørmark gi et representativt bilde av den konvensjonelle kyllingproduksjon i Danmark.

– Danske kyllingbønder har fokus på dyrevelferd, høy mattrygghet, salmonellafritt kjøtt og lavt klimaavtrykk, blant annet ved å utnytte ressursene optimalt, opplyser Landbrug & Fødevarer.

Svarer på spørsmål fra seerne

På sin nettside svarer også Landbrug & Fødevarer på spørsmål fra seerne. Under er et lite utvalg av spørsmålene:

– Hvorfor er det mørkt på videoen?

– Lyset er av i 6 timer om dagen. Det er natt for kyllingene.

– Hvorfor ligger kyllingene i hauger?

– Det er kyllingenes natur å ligge tett, og de oppsøker derfor ofte andre. De regulerer også temperaturen ved å ligge tett eller med avstand fra hverandre, og når de skal sove trekker de seg bare sammen og finner trygghet ved å ligge sammen.

– Hvorfor dør noen kyllinger eller blir syke slik at de må avlives?

– Det vil være noen av kyllingene som blir syke eller dør. Hvis en kylling dør eller blir drept, kan det skyldes mange ting. Det kan være defekter når kyllingen kommer ut av egget, genetiske defekter, sykdom eller om kyllingen bare ikke er levedyktig.