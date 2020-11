Danmarks regjering uten lovhjemmel til å avlive alle mink i landet

Statsminister Mette Frederiksen ga i forrige uke beskjed om at all mink i landet må avlives for å hindre spredningen av et mutert koronavirus som en framtidig vaksine muligens ikke vil virke mot.

Men ifølge avisen Berlingske har ikke regjeringen lovhjemmel til å gjennomføre tiltaket.

Annonse

– Minkavlere landet over har funnet seg i en helt vanvittig behandling og usikker håndtering den siste måneden, og så kommer dette i tillegg, sier Tage Pedersen, leder for Danske Minkavlere.

Det finnes om lag 15 millioner mink i Danmark.

(©NTB)