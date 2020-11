Danmark forlenger fristen for avliving av mink

Den såkalte «tempobonusen», innebærer at minkoppdrettere får penger for å raskt avlive dyrene sine, blir forlenget i tre dager til 19. november, opplyser Miljø- og matdepartementet.

I starten av november ble det kjent at et mutert koronavirus hadde begynt å spre seg hos mink i Danmark. Regjeringen beordret at all mink i landet måtte avlives for å stanse spredningen. Det gjelder syke så vel som friske dyr.

Det forhandles fortsatte om lovgrunnlaget i ordningen, og den må være på plass før pengene kan utbetales, men beløpene i ordningen blir ikke endret på.

I sju kommuner i Nord-Jylland får bøndene 30 danske kroner per mink, mens det i resten av landet utbetales 20 kroner per dyr som avlives innen 19. november.

Danmark er verdens største produsent av minkpels. Mellom 1.100 og 1.200 gårder sysselsetter rundt 6.000 personer i landet.

