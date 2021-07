Danmark: Besetning med 38.000 høns må avlives etter utbrudd av fugleinfluensa

Søndag ble det funnet et stort antall døde høns i besetningen i Iller i Sønderborg kommune i Danmark. Det er eggproduksjon på gården. Alle de 38.000 hønene skal nå avlives.

Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen vil i løpet av de neste dagene ta seg av avlivingen.

– Det er synd at vi nå igjen finner fugleinfluensa på dansk jord, for det er bare cirka fire uker siden Danmark ble erklært fri for fugleinfluensa etter seks måneder med uvanlig mange utbrudd. Det nye utbruddet kommer uventet fordi de store fugletrekkene for lengst er borte. Det er fortsatt for tidlig å si noe om smittekilden, vi ser nærmere på dette, sier Tim Petersen, nestleder i Fødevarestyrelsen i en pressemelding..

Sist utbrudd var blant gjess og ender i Vinderup på Vest-Jylland, da 19.000 dyr ble rammet.

Samtidig som hønene skal avlives, blir det også satt opp kontrollsomer hvor det vil være forbudt å selge og flytte egg, kyllinger og andre fugler. Alle fjørfe innenfor tre kilometer skal holdes inne.

1. juni ble portforbudet for fjørfe i Norge opphevet, etter at det også var et utbrudd av fugleinfluensa her i landet. I Norge er det blitt påvist flest smittetilfeller hos villfugl i Rogaland og Vestland, men også noe på Sørlandet og østlandet.

Dette var første gang høypatogen fugleinfluensa er blitt oppdaget i Norge.