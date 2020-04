Britiske jobbsøkere som ønsker å hjelpe til med å høste avlinger, sier at bønder har gjort det tilnærmet umulig for dem å sikre seg arbeid, selv om det er en nasjonal anmodning om å redde årets avlinger med frukt og grønnsaker. Det skriver den britiske avisa The Guardian.

Flere jobbsøkere skal ifølge avisa ha uttrykt sinne over påstander om at de er for late eller for kresen til å ta jobber i landbruket, og hevder at bønder favoriserer billig, utenlandsk arbeidskraft.

Avisa skriver at de har fått flere eposter med klager fra briter som forteller at de fikk tilbud om å bo på arbeidsplassen, men at de i så fall måtte dele campingvogn med tre-fire andre arbeidere. Disse epostene kom i kjølvannet av at tusenvis av britiske arbeidere hadde takket nei til å jobbe i landbruket, og i stedet ble rumenere flydd inn til Storbritannia for å plukke salat.

– Veldig lite attraktivt

En av dem som takket nei, Chay Honey, sier til The Guardian at det var vanskelig å rettferdiggjøre både lønn og arbeidsforhold.

– Jeg bor med min forlovede, og å bo på arbeidsplassen vil bety at jeg bare har én dag i uka til venner og familie. De sa også at vi ikke kan bruke egen bil, som gjør det vanskelig å komme seg ut til butikker. Veldig fort ble den romantiske tanken om å jobbe på en gård og hjelpe til med å produsere mat til nasjonen, veldig lite attraktiv, sier han til avisa.

Les også: Visumfaste arbeidere gir problemer for grøntnæringa

Annonse

Chay Honey jobber vanligvis på festivaler – et arbeidsmarked som har forsvunnet helt.

– Det virker som at landbruket er veldig tilrettelagt for utenlandsk arbeidskraft. Vi er ikke på utkikk etter noen form for spesialbehandling, men hele systemet må ha litt fleksibilitet, sier han.

Flere andre briter sier til avisa at de har opplevd å ikke få jobb, selv om de har søkt hos flere titalls bønder og via landbrukstjenester.

Flest jobber om en måneds tid

Men det kan være at medieoppmerksomheten på området, har kommet litt for tidlig, sier Tom Bradshaw, visepresident i National Farmers Union til The Guardian. Ifølge ham når ikke jobbmarkedet toppen før i slutten av mai og juni.

Han forteller at et nasjonalt nettsted som vil fungere som et knutepunkt for alle som søker arbeidskraft, forventes å være klart i løpet av uka.

Nick Marston, president i organisasjonen for britiske sommerfrukter, sier til avisa at virksomhetsmodellen hos britiske fruktbønder har vært bygd på ikke-britiske arbeidere over mange år, fordi britene har skydd slike jobber.

– Det er gårder som får mange søknader, og jeg tror det er urimelig å si at industrien ikke legger til rette for lokal arbeidskraft, sier Marson til The Guardian.