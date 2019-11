Britar meiner norsk ullsubsidiering er ulovleg

Det skriv Dagens Næringsliv (DN).

Det er dei to engelske selskapa G. Modiano Limited og Standard Wool som har sendt inn ull-klaga til Esa gjennom eit engelsk og eit norsk advokatkontor.

Dei meiner tilskotsordninga for norsk ull ikkje er i samsvar med statsstøttereglane i EØS-avtalen. I brevet viser dei til at sauebønder i Storbritannia ikkje får tilskot for ull. Dei meiner difor at den norske tilskotsordninga for ull utgjer eit særnorsk støtteregime.

I ei oversikt frå Landbruksdepartementet kjem det fram at det har blitt utbetalt mellom 242 millionar og 122 millionar kroner i tilskotsordninga for ull kvart år sidan 1993. Totalt har det i tidsperioden blitt utbetalt fire milliardar frå den norske staten i tilskotsordninga for ull.

