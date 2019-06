Askeladdprisen er en gründerpris fra Norges Bondelag og Landkreditt, som deles ut til ungdom som er i ferd med, eller har startet opp, egen næringsvirksomhet på bygda. Prisen går i år til Lasse Johansen-Richardsen som skaper arbeidsplasser og lager moderne jaktvåpen i gårdens gamle låve.

– Jeg er imponert over hvordan Lasse i ung alder ikke bare har skapt en arbeidsplass for seg selv, men også for flere andre på, og at han stadig utvikler bedriften sin, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes om vinneren.

Selv var ikke Johansen-Richardsen til stede under utdelingen, han var nemlig i Canada hvor han jobber med å tilby jakt- og safariturer som enda et bein å stå på.

I juryens begrunnelse heter det: "Som gründer og børsemaker har Lasse i ung alder bygget opp eget firma med base i den 100 år gamle låven på gården. Ved å kombinere tradisjonelt håndverk med ny moderne teknologi og stort pågangsmot, har han skapt en arbeidsplass for flere enn seg selv."

– Lasse har virkelig funnet sin nisje. Jeg vil kalle han en moderne gründer i et gammelt håndverk, siden han har nettbasert salg og kunder over helt landet, sier Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt Bank, som annonserte vinneren.

Askeladdprisen er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Landkreditt, og deles ut til unge etablerere på bygdene. Prisen på 50 000 kroner deles ut på Norges Bondelags årsmøte i juni måned hvert år. Prisen har vært delt ut siden 1996.

Norges Bondelag deler årlig ut pris til et lokallag som har utmerket seg gjennom året. Av Bondelagets 520 lokallag var det Oppdal Bondelag som stakk av med prisen.

– Oppdal Bondelag har utmerket seg i både lokale og nasjonale saker. De er synlige i media, i kommunestyresalen og i skolegården. Med høyt aktivitetsnivå og stort engasjement i et bredt spekter av saker er dere kroneksempelet på hvordan et lokallag i bondelaget kan gjøre en forskjell. På vegne av hele Norges Bondelag sier jeg tusen takk for innsatsen, sa juryformann og ordfører i Bondelaget, Arne Magnus Aasen under utdelingen.

Aasen sier juryen hadde vektlagt Oppdal-gjengens engasjement både for å ivareta landbruket i lokale plansaker, deres engasjement i pelsdyrsaken og ikke minst deres brede aktivitet for å bygge kunnskap om mat og bondens hverdag overfor skoleelever i nærområdet.

– Jeg er utrolig stolt over å få motta denne prisen på vegne av lokallaget og alle medlemmene våre. Vi er en fantastisk gjeng som stadig blir flinkere til å ta vare på hverandre, og det gjenspeiler også lokallagets arbeid som i stor grad handler om medlemspleie og medlemskontakt, sier Kari Toftaker, leder i Oppdal Bondelag.