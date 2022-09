Økningen fra 20.000 kWh per måned til 60.000 kWh vil i første omgang gjelde ut året. Samtidig vil ordningen for veksthusnæringen fortsette som i dag uten et tak.

– Det er avgjørende for oss å sikre norsk matproduksjon. Det gjør vi med de grepene regjeringen nå foreslår, og som kommer i tillegg til de løsningene vi allerede har iverksatt for næringen, sier Borch i en pressemelding.

Bøndene vil nå få en månedlig utbetaling istedenfor kvartalsvise utbetalinger. Bønder får dekket 80 prosent av utgiftene.

– Primærprodusentene får med de siste forbedringene dekket en langt større andel av sine utgifter. Bedrifter som ikke omfattes av denne ordningen, vil kunne falle inn under de generelle ordningene for næringslivet, sier Borch.

Forslaget vil nå bli sendt over til Stortinget for behandling.

Næringslivet og jordbruket

Tiltakene er særlig rettet mot grøntsektoren for å hindre at grønnsaker råtner eller blir pløyd ned i jorda igjen, som vi har hørt historier om nylig.

Utvidelsen av strømstøtta til jordbruket kommer samme dag som regjeringa la fram sin plan om hvordan de skal støtte næringslivet for øvrig. Regjeringa antar at om lag 20.000 bedrifter kan få hjelp gjennom ordningen.

Store bedrifter er derimot fortsatt veldig bekymra, slik som Nortura som går mot ei strømregning for 2022 på 600 millioner. Støtteordningen for næringslivet har ei øvre grense på 3,5 millioner i støtte på grunn av EØS-regelverket.

Bønder er glade

Både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har krevd en forbedret strømstøtteordning for jordbruket. Derfor gleder det Kjersti Hoff, leder i Bonde- og Småbrukarlaget at det nå kommer forbedringer.

– Regjeringas og landbruksministerens forståelse og handling i forhold til den kritiske situasjonen vi har med ekstraordinære økte strømpriser er bra, sier Hoff i en kommentar til Nationen.

Nå håper hun dette vil bidra til å sikre norske grønnsaker utover vinteren.

– Vi er glad de i dag har kommet med støtteordninger både med å øke det månedlige taket for jordbruket og utbetaling hver måned. Disse tiltakene er veldig bra og vil være et viktig bidrag for å løse situasjonen fram til nyttår, sier Hoff.

Hun mener det blir viktig at det også kommer gode løsninger for 2023.

– Takknemlige

Gartnerhallen som representerer mange av landets grønnsakprodusenter er veldig glad for at regjeringa har funnet rom for en utvidelse av strømstøtta.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at regjeringen ser og lytter til landbruket. De har kommet oss i møte på to helt sentrale punkter: taket på ordningen heves, og man går over til månedlig utbetaling. Vi skulle selvsagt aller helst sett at hele taket ble fjernet og at ordningen fikk varighet helt fram til mars, men dette er allikevel et svært viktig grep for å ivareta høsting og lagring av en større andel av årets avlinger, sier styreleder i Gartnerhallen, Nils Olve Gillund.

Viktig også for husdyrbønder

Leder i Norges Bondelag er også glad for at regjeringa nå gjør endringer.

– Det at regjeringa tar grep og øker strømstøtten, er svært viktig for norsk matforsyning, og sikrer norske grønnsaker til forbruker gjennom vinteren, sier Gimming.

Dette øker sjansen for at bønder nå vil høste som normalt.

– Mange bønder vurderer det som ulønnsomt å høste avlingene. Dette er et helt nødvendig grep som vil avhjelpe situasjonen, gi forutsigbarhet og er viktig i et matsikkerhets- og bærekraftsperspektiv, sier han.

Han understreker at det er viktig at dette også gjelder for alle bønder, slik at også husdyrprodusenter som driver stort eller med flere husdyrproduksjoner får dekket strømforbruket.

– Dette vil avhjelpe situasjonen for de husdyrprodusentene som har et forbruk på over 20 000 kwh, og som utover vinteren vil oppleve at strømforbruket overstiger dette taket, sier Gimming.