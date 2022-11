– Det har oppstått en svært kjedelig situasjon når det gjelder taksering av pelsdyranleggene. Den skulle jeg gjerne ha vært foruten, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding Landbruks- og matdepartementet rykket ut med torsdag ettermiddag.

Torsdag ble det holdt et hastemøte mellom Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Norges Pelsdyralslag. Møtet fant sted to dager etter at Norges Pelsdyralslag sendte er brev til Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet der de ba om et hastemøte.

Som Nationen har skrevet om tidligere denne uken er det full stans i takseringene av pelsdyranleggene.

Etter en anbudsrunde var det Norsk Landbrukstakst SA som i september ble tildelt kontrakten med å taksere pelsdyrgårdene.

– Jeg er opptatt av at takstene skal bli korrekte slik at oppdretterne får et korrekt oppgjør i tråd med Stortingets beslutning, og jeg er opptatt av at det ikke skal bli noen unødvendige forsinkelser på grunn av den situasjonen som har oppstått, fortsetter Borch.

Vil utbetale forskudd

Departementet skriver på sine nettsider at Norges Pelsdyralslag i møtet var bekymret for at et forsinket erstatningsoppgjør skaper likviditetsutfordringer for medlemmene.

– For at konsekvensene for den enkelte oppdretter skal bli så små som mulig, er det viktig og riktig at direktoratet nå vil utbetale forskudd på erstatningen med utgangspunkt i den beregnede bruksverdien på anleggene. Jeg er opptatt av at det skjer så raskt som mulig, sier Borch.

Ifølge departementet vil de sammen med Landbruksdirektoratet invitere Norges Pelsdyralslag til et møte på administrativt nivå kommende uke om tiltak som kan avhjelpe situasjonen som har oppstått.

Ser på avtaleforholdet

Landbruksdirektoratets kommunikasjonsdirektør, Robert Rønning, uttalte til Nationen tirsdag at takseringene har stoppet opp fordi direktoratet har oppdaget mangler ved grunnlagsmaterialet for takseringen.

Onsdag la også direktoratet ut en pressemelding om at de nå er i dialog med Norsk Landbrukstakst om avtaleforholdet.

Direktoratet har ikke ønsket å besvare spørsmål fra Nationen om takseringene.