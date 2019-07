Bønder tømmer kyllinghus i protest mot Den Stolte Hane

– Vi har ikke ønsket denne konflikten. I flere år har vi klaget uten å bli hørt. Slik vi ser det har vi ikke annet valg enn å aksjonere, sier Thor Ove Vistnes, talsmann for de 24 produsentene, til Stavanger Aftenblad.

Totalt er det 83 produsenter som leverer til Den Stolte Hane, og 24 av disse velger i året siste tre måneder å tømme kyllinghusene for dyr. Grunnen er at de mener de ikke har fått like høy inntjening som lovet.

De 24 produsentene skriver i en pressemelding at de varsler om dette nå, slik at Coop og Norgesgruppen, som selger varer fra Den Stolte Hane, er klar over at det blir mindre kylling enn vanlig i fjerde kvartal. De varsler også flere aksjoner, som vil få betydning for vareflyten.

– Videre synes vi det er viktig at folk er klar over at kyllingproduksjon er en produksjon innenfor Norsk Landbruk som ikke mottar subsidier, men som skal styres av frie markedskrefter, står det i pressemeldingen.

Ansvarlig for verdikjeden i Den Stolte Hane, Erik Nielsen, sier til Stavanger-avisa at han er varslet om den kommende markeringen.

– Totalt har vi 83 kyllingprodusenter. 24 av disse ønsker at prisøkningen skal gå raskere. Så langt har vi ikke klart å bli enige, men avstanden er liten, sier Nielsen til Stavanger Aftenblad.