Bønder i Sveits: - Gårdsturisme er en nødvendighet

18 bønder fra hele Sør-Norge kom nylig hjem etter en ni dages studietur til Alpene og Nord-Italia. Studieturen, som ble gjennomført i regi av Nortura, inkluderte besøk på flere gårdsbruk og foredlingsanlegg i Sveits og Østerrike. Målsettingen var å lære om likheter og ulikheter i forhold til norsk landbruk og få inspirasjon og ideer til å videreutvikle egen gårdsdrift.

Reisefølget var også innom produksjon av Parmaskinke og agroturismo i Nord-Italia. Men det som gjorde sterkest inntrykk på de fleste var nok den måten man driver landbruk og kulturlandskapspleien på i de sveitsiske Alpene.

Seterysteri på 1400 moh.

I 12 sommeruker - fra begynnelsen av juni til månedsskiftet august/september – tilbringer familien Koch på setra i 1400 meter over havet. 40 kyr gir 600 liter melk per dag, som daglig foredles til 60 kilo ost i det fire år gamle ysteriet som ligger vegg i vegg med fjøset.

Siden osten ystes på upasteurisert melk er det ikke tillatt å fôre med silofôr. Fordi silo kan inneholde smørsyrebakterier som kan gjøre osten uspiselig.

– Osten selges delvis fra setra, delvis fra gårdsutsalget nede i byen og delvis via coopkjeden. Her oppe på setra tar vi 150 kroner per kilo og nede i sentrum, i byen Appenzell, får vi 50 kroner mer, forteller Meinrad.

Produksjonsuavhengig støtte

I tillegg til markedsprisene, nyter den sveitsiske bondefamilien godt av et romslig system for produksjonsstøtte. De mottar støtte for kulturlandskapspleie, god dyrevelferd, for å bevare spesielle trær, for ikke å bruke plantevernmidler, for «hakkeslått», for å dyrke blomstereng for pollinatorer og spesielt god dyrevelferd - for å nevne noe. Listen over tiltak som kan utløse økonomisk støtte er meget omfattende. Samlet mottar Maria og Meinrad da også hele 750.000 kroner i året. Det er de fornøyd med.

Høye leiepriser

- I Norge utbetales produksjonsstøtten per dyr og volum/vektenhet – i Sveits hovedsakelig per arealenhet. Er du fornøyd med det sveitsiske systemet?

– Ja, det er et godt system. Men det har, som alle systemer, noen svakheter. Enkelte større gårdsbruk kan i dag motta opp mot 4,5 millioner kroner i støtte. Det er altfor mye og det vurderes derfor nå å senke maksgrensen til 2 millioner kroner. At arealstøtten er såpass høy har jo også den bieffekten at jordleieprisen er blitt svært høy. Her i området ligger den på opp mot 1800 kroner målet.

Landskapspleie - godt betalt

– Opplevelsene i Sveits gjorde et sterkt inntrykk, forteller en av Nortura-bøndene som var med på turen, mjølke- og svinekjøttprodusent Erik Øvrebø fra Bokn i Rogaland.

– Det var grønt, nyslått, velstelt og vakkert overalt. Fra dalbunn og helt til fjells. Bøndene slår også graset rundt gjerdestolper, langs veikanter og bekkedrag og får godt betalt for jobben. Sånn er det jo ikke i Norge i dag. Hovedårsaken ligger i landbrukspolitikken, sier han.

Sveits bestemmer støttenivået

– Mens Norge fortsatt sverger til produksjonsavhengig støtte (for eksempel per kilo eller liter) baserer Sveits seg på produksjonsuavhengig støtte (for eksempel per arealenhet). Mens Verdens Handelsorganisasjon (WTO) litt forenklet sagt setter klare begrensninger for den førstnevnte modellen, aksepterer de den siste. Det innebærer at Sveits selv bestemmer støttenivået. Det gjør ikke Norge. Dette er selve hovedgrunnen til at det er så stor forskjell på landskapspleien i Norge og Sveits, mener Øvrebø, som konkluderer:

– Nå er det på tide at vi i Norge ser nøyere på den sveitsiske modellen.

– Turisme er fremtiden

Etter at familien Koch for fire år siden bygde nytt fjøs og ysteri på setra, har de startet satsingen på turisme. For 300 kroner per person tilbyr de turistgrupper omvisning i fjøset og ysteriet, samt smaksprøver på ost, melk og vin.

– Hvor mye betyr turismen økonomisk?

– Vi har jo bare holdt på i fire år, og i dag utgjør dette bare rundt 10 prosent av inntektene. Men denne delen av virksomheten vokser for hvert år, og slik vi ser det vil det komme til å bli en helt nødvendig del av inntekstgrunnlaget for en bondefamilie som vår med relativt liten gård, forteller Maria og Meinrad.

Regulert i grunnloven

Landbrukspolitikken i Sveits ble lagt om på midten av 90-tallet. I 1996 kom det inn en ny artikkel i grunnloven som slår fast at landbruket skal være mulitifunksjonelt, være bærekraftig, sikre matproduksjon, sikre god dyrevelferd og spredt bosetting. Sveits trappet ned markedsstøtten og trappet opp produksjonsuavhengig støtte, det WTO kaller «grønn støtte».

– I Sveits har vi har flyttet utbetalingene våre over «grønn boks», mens dere i Norge har mye i «gul boks», konkluderte Beat Röösli, leder av internasjonal avdeling i det sveitsiske bondelaget, på et seminar i regi av Agri analyse våren 2018.

– Begge systemer har sine positive og negative sider. Men jeg vil absolutt anbefale norske myndigheter og bondeorganisasjoner å etablere og utvikle støtteordninger, «grønn boks»- tiltak, som er tilpasset WTO-systemet og som gir insentiver til å både produsere offentlige goder og mat, sa Röösli blant annet.

Dobbelt støtte per bruk

Norsk jordbruk og alpejordbruket har mange av de samme utfordringene: Med små driftsenheter, brattlendte arealer, lang vinter og kort vekstsesong sliter det i konkurransen med volumlandbruket ellers i Europa og i verden forøvrig. I motsetning til norske myndigheter har sveitserne valgt å legge de fleste av sine støttetiltak i «grønn boks».

Mens norsk produksjonsstøtte beløper seg til 14-15 milliarder kroner utbetaler Sveits det dobbelte, nesten 30 milliarder kroner, til omtrent det samme jordbruksarealet og omtrent samme antall driftsenheter som i Norge. Nivået på støtten bestemmes av sveitsiske myndigheter på basis av folkeavstemninger; den siste avstemningen ga 70 prosent støtte for nåværende «støttepakke».

WTO stopper støtte

WTO setter tydelige grenser for hvor mye støtte nasjonalstaten har lov utbetale i «gul» boks, det vil si produksjonsavhengig støtte. I stadig flere produksjoner «butter» Norge i WTOs støttetak. Derfor har man i Norge de senere årene måttet ta flere husdyrproduksjoner ut av målprissystemet - for å skape handlingsrom for eventuelt å kunne øke støtten til produksjoner man har valgt å prioritere; mjølk, svinekjøtt og korn.

– Nåværende regjering skyver WTO foran seg i kampen for å redusere støtten til norsk jordbruk. De hevder at dette er noe WTO har bestemt. Men dette er rett og slett ikke sant, sier Paul Gregersen, mjølke- og storfekjøttprodusent fra Sande i Vestfold, som også deltok på studieturen.

– Det er fortsatt nasjonalstaten som bestemmer; det er Norge som aktivt velger om vi vil ha en modell som muliggjør økt støtte eller ikke; om vi velger «gul» eller «grønn støtte». Vi står helt fritt til - som Sveits - å velge en produksjonsuavhengig modell. Det ville åpnet for å øke den økonomiske støtten betydelig forutsatt at vi fikk Stortingets støtte for dette, sier Gregersen.

Produksjonen kan reduseres

Såkalt «gul støtte» har flere ganger i WTOs historien stått i fare for brutale kutt. Mens det har vært lite snakk om å kutte «grønn støtte». Tiltak som faller inn under definisjonen «grønn støtte» er blant annet å holde kulturlandskapet åpent, slå veldig bratt terreng, omfattende bruk av sommerbeite, lufting av beitedyr om vinteren, oppdrett av rødt kjøtt med lite kraftfôr, ekstensiv drift av ville urter, pleie av trær og alléer med regional tilhørighet, blomsterstriper i åker for pollinatorer, produksjon uten bruk av plantevernmidler, gjeting og støling. Listen over tiltak man kan få støtte for er omfattende.

Röösli i i det sveitsiske bondelaget understreker likevel at det er viktig å finne balansen mellom produksjon av samfunnets fellesgoder og mat.

– Når pengestøtten ikke lenger kobles til produksjonen kan det medføre at produksjonen reduseres betydelig og man på denne måten kan falle i «ekstensiveringsfella». Om bøndene ikke lenger produserer nok mat kan det føre til at oppslutningen om støttepakken reduseres - at skattebetalerne på et eller tidspunkt ikke vil betale regningen.

Mens Småbrukarlaget ved flere anledninger har vist interesse for å vurdere en slik omlegging, er Bondelaget noe mer avventende:

– Jeg har vanskelig for å forstå Bondelagets skepsis til å legge om til produksjonsuavhengig støtte. Vi kan ikke holde fast i en landbrukspolitisk modell som begrenser muligheten til å nå målene, sier Gregersen.