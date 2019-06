Bønder fortviler over traktornekt i ny tunnell

– Forbodet vil føra til auka kostnader og transportavstandar for bondenæringa, som er ei viktig næring i begge kommunar. Ryfast er meint for næringslivet og bøndene er ein del av det, seier leiar Trond Norland i Strand og Forsand bonde- og småbrukarlag til NRK.

Ryfast får to felt i kvar retning og fartsgrense på 80 kilometer i timen. Både politiet og kommunane Stavanger og Strand er positive til å la traktorar køyra gjennom tunnelen, skriv kanalen.

Traktorforbodet betyr at bøndene må bruka litt under to timar på ein tur som kunne tatt ein halvtime. Omvegen går via Tau og Oanes, deretter ei ferje over til Lauvik, og til slutt langs riksveg 13 til Stavanger.

Statens vegvesen opplyser at forbodet mot saktekøyrande køyretøy er på grunn av tryggleiken til trafikantane i tunnelen.