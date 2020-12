Bønder får produsere meir mjølk neste år

I 2015 gjekk først regjeringa, så WTO, inn for å forby eksportstøtte til landbruksvarer. Stortinget vedtok i 2016 stopp frå 1. juli 2020.

Eksportstøtta for ost er sjølvfinansierande med avgifter på og tilskot til ulike meierivarer. Opp mot 8 % av all norsk kumjølk har gått til eksport siste åra.

Kuttet på rundt 100 mill. liter mjølk skulle skje ved oppkjøp av kvotar og kvotekutt. Ein utkjøpsrunde førte til at staten kjøpte ut vel 35 mill. liter i kvote. Staten betalar 36 % av kostnaden: 188,5 mill. kr. Resten betalar bøndene med omsetningsavgift, som har auka frå 12 øre i 2019 til rekordhøge 30 øre i 2020.

Resten av nedskaleringa skulle skje ved å justere forholdstalet på kvoten. Kvotane blei kutta 2 % frå 2019 til eit forholdstal på 0,96 for 2020.

Stopp i grensehandelen pga. koronapandemien og forlenga osteeksport etter forseinka start for Tine-meieriet i Irland førte til auka mjølkebehov. Kvotane auka til 1,01 i april og til 1,05 i juni, ein samla auke på 9 prosentpoeng.

Trass kvoteauken har Tine for lite mjølk. Frå 3. november til 15. desember er derfor tollen kutta på skummamjølkpulver for å dekke behovet med import. Det har aldri skjedd før med dagens importvern, som kom i 1995.

3. november signaliserte Tine omtrent uendra mjølkebehov neste år og eit forholdstal på kvotane på mellom 1,03 og 1,05 trass i at osteeksporten blir stoppa. 2. desember la Tine fram anbefaling om 1,07 i forholdstal for kumjølk neste år etter at behovet for mjølk er oppjustert ytterlegare.

Landbruks- og matdepartementet fastsette forholdstalet for 2021 til 1,07 for kumjølk og 0,94 for geitemjølk den 7. desember.