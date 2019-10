Bondeprotest mot utslippskutt i Nederland

Onsdagens kjør-sakte-aksjon er en del av den andre store bondeprotesten i landet denne måneden. Bøndene mener seg urettferdig behandlet og hevder at myndighetene har stemplet dem som syndebukker i jakten på kutt i karbon- og nitrogenutslipp.

– De gir landbruket skylden for alt for tiden, på grunn av nitrogenutslipp. Men som sektor lagrer vi mer nitrogen enn vi produserer. Vi hjelper til med å løse problemet, ikke gjøre det verre, så hvorfor får vi skylden, spør bonden Jans de Wilcher.

Annonse

Flere hundre traktorkjørere samlet seg i byen De Bilt nær Nederlands nasjonale institutt for offentlig helse og miljø, etaten som har ansvaret for å måle nitrogenutslipp. Bøndene beskylder instituttet for slurv i utslippsregnskapet.

Regjeringen kjemper for å nå EUs utslippskrav og har blant annet tilbudt seg å kjøpe opp gamle og ineffektive gårdsbruk. De tilbyr også subsidier til modernisering.

Fra De Bilt satte traktorene langsomt kursen mot Haag, mens militæret plasserte ut lastebiler for å hindre bondekortesjen i å kjøre inn i gamlebyen. Bøndene kjørte i stedet ut på en stor gresslette utenfor byen, der det er varslet en demonstrasjon onsdag ettermiddag. Noen kjørte også langs strendene mot Nordsjøen og parkerte der for så å bli busset inn til byen, opplyser politiet.