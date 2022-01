Bondeorganisasjonene møter regjeringen til krisemøte mandag

Krisemøtet finner sted på finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) kontor, ifølge kanalen.

– Vi ønsker å finne løsninger for de som produserer maten vår. De skal få hjelp, på samme måte som alle andre forbrukere får hjelp gjennom sikringsordningen for husholdninger, sier Vedums statssekretær Lars Vangen (Sp) til TV 2.

Både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er invitert til møtet hos Vedum mandag morgen klokken ni.

– Det er mange som opplever at hverdagen er krevende, om det er høye strømpriser eller pandemi. Regjeringen er opptatt av å lytte til de som opplever dette på kroppen. Vi har tidligere hatt lyttemøte med bedriftene i Trysil, denne gang med landbruket, sier Vangen til kanalen.

Tilleggsforhandlinger

Debatten har gjennom den siste uken gått om landbruket skal kreve tilleggsforhandlinger eller ei. Norsk Bonde- og Småbrukarlaget mener det er den rette veien og har bedt Norges Bondelag om å bli med på et slikt krav.

Bondelaget har foreløpig ikke gitt noe svar på forespørselen fra Småbrukarlaget. De to faglagene kan kun kreve tilleggsforhandlinger samlet.

– Vi er mer sikre på at det er tilleggsforhandlinger som er riktig, for det eksisterer ikke mange nok andre alternativer for kostnadsdekking, sa Ola Fiskvik, organisatorisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til Nationen.

– Ingen quick fix

Bjørn Gimming uttalte til Klassekampen i helga at heller ikke tilleggsforhandlinger vil løse de økonomiske utfordringene noe raskere.

– Jeg synes det er bra med alle forslag og gode innspill. Vi har vurdert situasjonen dit til at det viktig å presse politisk utad for å få ei ekstra utbetaling. Tilleggsforhandlinger er heller ingen quick fix, sier han til avisa.