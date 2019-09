Bondeorganisasjon skrev deler av klimarapport om biff – rapporten trekkes tilbake

Rapporten fra den danske instituttet fikk raskt etter at den var blitt publisert kritikk for å bagatellisere klimapåvirkningen fra storfekjøtt. I ettertid har det vist seg at rapporten er finansiert av landbruket.

Forskerne skal ha hevdet at rapporen har vært utført uten påvirkning fra landbruket. I forrige uke kunne avisen Information derimot fortelle at blant andre kjøttselskapet Danish Crown og bondeorganisasjonen Landbrug & Fødevarer har vært en del av prosjektet med rapporten.

De skal til og med ha fått skrive deler av rapporten, fått velge bilde til forsiden og tittel på rapporten.

Leder sa opp

I rapporten pekte forskerne på at alkohol, kaffe og godterier har større klimaavtrykk enn oksekjøtt.

Det er Aarhus Universitet som står som den offentlige avsendere av rapporten, men i prosjektbeskrivelsen står det at Landbrug & Fødevarer kun skulle få ekstern bistand fra universitetet med rapporten.

Universitet har selv startet en etterforskning av saken, men allerede har de konkludert med at ansvaret ligger hos lederen for instituttet, skriver Danmark Radio. Han skal ha blitt enig med universitet om å si opp sin stilling.

Fikk støtte fra kjøtt-fond

Rapporten skal blant annet ha fått støtte fra Kvægafgiftsfonden, som har som mål å styrke storfekjøttsektoren i Danmark.

Universitet vil fremover holde obligatoriske kurs for ansatte i retningslinjene for god forskningspraksis, god formidlingspraksis og god praksis for samarbeid med eksterne parter.