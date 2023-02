Bonden Morten (43) skal røpe noe av det han synes er lurt

Arbeidets Rett: Morten Øverli fra Tynset i Innlandet tar imot på fjøskontoret. Her er det både møtebord og skinnsofa, og over den henger hyllene der det er plassert små modeller av traktorer og landbruksutstyr på rekke og rad. Gardinkappene har kumotiv, og barnetegningene er av grønne traktorer.

Følget benker seg rundt bordet, og raskt kommer den første nysgjerrige tilskueren på andre sida av de store vinduene som vender ut mot husdyrrommet. Ku nummer én titter inn, og blir etterfulgt av både nummer to og nummer tre gjennom seansen.

Bonden byr på pulverkaffe, og gjestene pakker ut lokal bakst.

Øverli er 43 år gammel, og tok over slektsgarden for ti år siden. Fjøset ble bygget noen år tidligere, i 2008.

Øverli driver med produksjon av mjølk og kjøtt. I tillegg til fjøset vi befinner oss i, kjøper han inn kalv og fôrer opp okser i to andre fjøs. Ei så omfattende drift, gjør at han høster fôr på nærmere 1000 mål med jord.

Øverli driver med en del ting som ikke alle andre gjør. Derfor har de puttet ham i et panel, gjengen som har kommet på besøk en februardag da snøen ligger kvit på jordene på Godtlandsfloen.

Fredag 17. mars er det nemlig klart for fagdag for bøndene, og sammen med bondekollegene Arne Nytrøen Solvang fra Alvdal og Marius Eggen fra Vingelen skal Morten Øverli snakke om gjødslinga si.

– Det er ingenting en lærer så mye av som å høre andre bønder fortelle, slår Marit Eggen fast.

Hun jobber på landbrukskontoret i Tynset og Alvdal, og er selv bonde i Tylldalen.

På fjøskontoret på Vangen Øvre sitter også Mariann Totlund fra landbrukskontoret, Ann Brudevoll fra Sparebank 1 Østlandet og bondelagskarene Olav Østigård fra Tynset og Kristoffer Skarpsno fra Alvdal. Sistnevnte driver gard sammen med foreldrene i Alvdal, og er i tenkeboksen i forhold til overgangen fra båsfjøs til løsdrift. Samtidig livnærer han seg med å snekkere, i eget firma.

Handtering av bondens gull

De er med på å rigge fagdagen, der de tre bøndene som skal sitte i panelet, har valgt ulike løsninger for håndteringa av bondens gull – altså husdyrgjødsla; møkka.

– Det er mange dyktige bønder i Nord-Østerdal, og vi vil gjerne vise dem fram, kommenterer Mariann Totlund.

Også hun står med beina plantet i landbruket sjøl, i Vingelsåsen og med hjerte for seterdrift om sommeren.

Marit Eggen poengterer at klima, tid og økonomi er faktorer som ligger til grunn for landbruket. Mange er på jakt etter gode løsninger, og de som klarer kunsten, er gode bønder som kan være til inspirasjon for andre.

Fakta Dette er fagdagen Fagdagen finner sted i Tynset rådhus fredag 17. mars. Optimal bruk av dyrka mark er årets tema. Arrangementet er gratis, og påmeldingsfristen er 10. mars. «Landbruket – klimaversting eller løsningen?» er inngangen til Bodhild Fjelltveit som sitter i styret i Norges Bondelag. Anders Rognlien fra gjødselprodusenten Yara tar for seg totaløkonomien på garden, med fokus på økt norsk. Mjølkebonden Arne Magner fra Lesja forteller om å gå fra to til tre slåtter for å øke grovfôrkvaliteten, mens Fias-sjef Ole Solvang vil prate om kompost til landbruket. Under lunsjen er det muligheter for mingling – eller løsdrift som kan hende er det riktige begrepet i landbrukssammenheng. Flere bedrifter stiller på stand for å presentere seg. Rune Granås fra Norsk Landbruksrådgiving er førstemann ut etter lunsj. Han tar for beite – bonden grønne gull. Deretter blir det paneldiskusjon med lokale bønder. Her stiller Arne Solvang, Morten Øverli og Marius Eggen. Rune Granås leder debatten sammen med Guri Jortveit, Arbeidets Retts redaktør som også er programleder for dagen. Mot slutten av dagen skal det handle om penger. Ann Brudevoll i Sparebank 1 Østlandet presenterer grønne landbrukslån, mens Mariann Totlund fra landbrukskontoret i Alvdal og Tynset snakker om tilskuddsordninger. Fagdagen er et samarbeid mellom Tolga og Tynset Bonde- og Småbrukarlag, Statsforvalteren i Innlandet, Tynset Bondelag, Alvdal Bondelag, Alvdal kommune, Tynset kommune, Sparebank 1 Østlandet og Norsk Landbruksrådgiving.

Øverlis løsning innebærer separering av møkka. Så vidt han kjenner til, er det ikke andre i området som har valgt å gjøre det på samme måte.

Et annet valg han har tatt, er å ha tre slåtter gjennom sommeren. Det vanligste i Nord-Østerdalen er to, men noen få velger å slå tre ganger. Dette er også tema på fagdagen, og da er det en historie fra Lesja folk får høre.

– Er det kostnadsjakt som ligger til grunn for de tekniske løsningene dine?

Øverli nikker.

– Du bruker mye penger for å spare forholdsvis mer, oppsummerer han.

Kunstgjødsel-millionen

Arbeidets Rett snakket med Morten Øverli i fjor vår. Da sto bøndene midt i en kostnadstsunami. Den galopperende prisøkningen og lønnsomheten i landbruket var et hett tema, og er det fortsatt.

Øverli hadde kunstgjødsel til en verdi av nærmere én million kroner stående på lager i mai 2022. Heldigvis hadde han handlet gjødsla høsten før, og betalt rundt 350 000 kroner for den.

– Hvordan er det i år?

– Jeg kjøpte i fjor høst, og betalte rundt 650 000 kroner.

Godt gras på menyen

Graset Øverli høster, havner i plansiloer på garden, én for hver slått. Han sier at med å velge lagring i silo i stedet for å lage plastinnpakkede rundballer av graset, slipper han utgifter til plast. På den annen side har han måttet gjøre en bygningsmessig investering i siloene.

Han bruker en metode der graset blir finsnittet. Med det får dyra servert en optimal meny; finsnittet fôr gjør at kua lettere kan ta til seg maten – og den som spiser mer, den produserer mer – enten det er mjølk eller kjøtt. Pluss at de dyra som har en stor del av menyen basert på gras, trenger mindre kraftfôr. Igjen er penger spart.

Det moderne landbruket består av en rekke teknologiske løsninger, det foretas analyser av jord og fôr, og i det er lite som er overlatt til tilfeldighetene.

– Fagdager er nyttige, mener Morten Øverli.

Han er heltidsbonde. Den eneste virksomheten han driver med på si, er grashøsting for andre bønder.

– Jeg må jo ha en fritidssyssel, jeg og, ler 43-åringen.