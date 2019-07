Bonden: Derfor skjøt jeg ulven

– Da kona gikk ut for å hente noe i fjøset så hun ulven rett bak huset. Ulven jagde saueflokken rundt innenfor strømgjerde, tre meter fra bolighuset, forteller bonden i Hedmark.

Han ønsker ikke å stå fram med navn og bilde i avisa, men vil likevel fortelle sin historie til Nationen.

Han forteller om en dramatisk opplevelse tirsdag morgen. Etter å ha fôret kalvene i fjøset skal kona ha gått inn for å koke kaffe. Hun skulle bare en snartur i fjøset da ulven dukket opp.

Bonden som lå og sov forteller at han hørte kona skrike i panikk utenfor. Han så ut av soveromsvinduet og trodde han så en hund.

– Det var hundeoppførsel, som en hund som ikke er redd for mennesker. Vi hadde en ulv bak fjøset i fjor, den stakk så fort den så kona, forteller bonden.

– Da ropte kona «ulv».

Han forteller at han løp til våpenskapet og tok med seg hagla og to patroner ut.

– Samtidig skriker og sparker kona etter ulven for å skremme den bort. Ulven blir ikke redd og sirkler og løper inn mot flokken gjentatte ganger, til tross for skrik og spark. Dette skjer 6–7 ganger og kona gjør så godt hun kan med å komme mellom sauene og ulven. Ulven viste ingen tegn til å stikke av fra innhegningen, den var helt fokusert på sauene, sier bonden.

– Når jeg kommer meg over gjerde gjør ulven en større sirkel og kona får presset sauene oppover og vekk fra ulven. Men ulven fortsetter på sirkelen og mot sauene. Da skriker kona «skyt ulven» og jeg skyter to skudd. Den går cirka 20 meter før den ramler om.

– Hvorfor skjøt du ikke et varselskudd?

– Det optimale hadde sikkert vært å skyte et varselskudd. Siden kona hadde skreket, jaget og sparket etter ulven og den ikke lot seg merke med noe og kona fungerte som et «skjold» mellom ulven og sauen, ble det til at jeg skøyt med én gang. Ulven prøvde aldri å gå ut av det inngjerdede område eller trekke seg. Ulven var ikke redd.

Bonden forteller at han gikk inn for å hente flere patroner.

– Da jeg kom tilbake til ulven er den antakelig helt død, men jeg gir den for sikkerhets skyld et ekstra skudd.

Bonden forteller at han første ringte naboen for å fortelle hva som har skjedd. Deretter ringer han politiet, og 5–6 minutter senere kommer tre politibetjenter.

Reagerer på påstand fra politiet

– Politiadvokaten gikk ut i mediene og sa at det ikke var funnet døde eller skadde dyr. Dette er en merkelig påstand når de ikke undersøkte noen av dyrene, ikke spurte etter antallet dyr det skulle være eller telte over antall dyr, sier bonden.

– Politiet spurte om vi savnet noen, men det var vanskelig å se når vi ikke fikk nærme oss innhegningen eller sauene. Sauene var stresset og det var vanskelig å telle på avstand, forteller bonden.

Han mener politiet enkelt kunne undersøkt saken selv.

– Innhegningen er på 15 dekar, det hadde tatt dem 5 minutter å sjekke gjerdet rundt og da hadde de funnet restene av det døde lammet med en gang. De brukte droner for å sjekke over det 15 dekar store området, med hovedfokus på området der ulven lå. Når innmarksbeite er 15 dekar, flatt og gresset er cirka 15 cm høyt, bør man forvente at de har sjekket og gått over hele beitet til fots. Dette for å sjekke spor.

Politiadvokat Henning Klauseie skriver i en e-post til Nationen at politiet fikk avklart av bonden at alle sauer var gjort rede for.

– Bonden sa selv i avhør på stedet at alle sauer var gjort rede for og at han ikke savnet noen. Det var derfor ikke grunnlag for å starte et søk på beitet i politiets regi. Politiet arbeidet ute på jordet over tid og lette etter spor som var relevante for saken. Det ble da ikke observert noe kadaver eller rester etter døde dyr. Det som etter hvert ble funnet var meget begrensede rester av et dyr som muligens er sau, skriver Klauseie.

Bonden er ikke enig i beskrivelsen.

– Dagen etter kontaktet jeg politiet på Kongsvinger og spurte hvordan de kunne påstå at ingen av dyrene var skadde uten å ha sjekket dyrene. Da fikk jeg som svar om jeg kunne sjekke dette selv, noe jeg i etterkant har skjønt at jeg skulle gjort. Men det var langt fra det inntrykket jeg fikk i går, da skulle vi ikke blande oss borti noe som helst, vi var vitne og mistenkt, forklarer han.

Han forteller at de fikk sjekket flokken da de hadde roet seg senere på kvelden. Kona gikk ut for å sjekke om hun fant noe.

– Normalt når kona går på jordet følger de etter henne overalt, men denne gangen stoppet de opp midt på jordet. Hun fant et dødt lam nede i hjørnet på innhegningen.

– Slett jobb fra politiet

Han er kritisk til politiets oppførsel overfor mediene.

– Jeg synes det ble gjort en slett jobb fra politiet og kriminalteknikerne. Da er det og dumt at de går så hardt ut i mediene med påstander som ikke er sjekket opp og konkludert.

– På det tidspunkt mediene fikk informasjon, var det ikke funnet noe materiale fra døde dyr. Så snart funnet var foreløpig undersøkt tirsdag kveld, orienterte politiet om dette ved bruk av Twitter-melding, slik at informasjonsbildet ble utfylt, svarer Klauseie.

Han reagerer på at politiet sendte bilder til mediene.

– Vi fikk dessuten beskjed av politiet på stedet om å ikke legge ut bilder av ulven på sosiale medier. Men en time senere ser vi bilder på VG av ulven som de har fått av politiet selv.

– Politiet vet det er stor pågang etter bilder fra slike saker fra mediene, og det ble etter hvert besluttet å frigi et bilde til medias bruk. Bildet avslørte intet om hvem som var involvert og skadet ikke etterforskningen, og ble først gitt ut etter at man hadde kontroll på åstedet. Politiets bilde ble frigitt klokken 10.40, forklarer politiadvokat Klauseie.

– Er ikke yrkeskriminell

Bonden forteller også at han opplevde enkelte fra politiet som arrogante og som lite trivelige.

– Jeg hadde forventet mer smidighet fra politiet da jeg ikke er yrkeskriminell eller kjenning av politiet.

Klauseie skriver at det er naturlig at en som har status som mistenkt i en politisak føler situasjonen som uvant. Han forteller også at politiet oppfattet at bonden hadde forståelse for undersøkelsene, men at han etter hvert ble utålmodig og frustrert.

Vi har allerede bestemt oss for å avslutte saueholdet etter ferien. Etter denne opplevelsen er det bedre med en beitepusser. Bonden som skjøt ulv

– Avhøret av bonden er tatt opp på lyd, og ved gjennomlytting av avhøret fremkommer det overhodet ingen tilbakemeldinger fra ham om at han opplevde politiets opptreden som kritikkverdig. Tonen og stemningen i avhøret er god, og bonden forklarte seg villig og svarte på de spørsmål som politiet hadde til ham. Bonden sa i avhør at han ønsket at politiet skulle arbeide for å få klarlagt hendelsesforløpet, skriver Klauseie.

Bonden forteller at han reagerte på hvordan de ble behandlet av politiet etter at de ankom tirsdag.

– Vi får beskjed om å holde oss unna hverandre og blir avhørt en og en.

– Politiet ønsket at bonden og vitner skulle avhøres uten å la hverandres forklaringer påvirke hverandre. Det er helt normalt at politiet arbeider for at de involverte ikke skal påvirke hverandres forklaringer, svarer Klauseie.

Avslutter saueholdet

Bonden forteller at han ikke unner noen denne prosessen.

– Hvis dette skjer igjen vil jeg bare filme hendelsen. Men da får jeg sikkert Mattilsynet på nakken, sier bonden.

– Vi har allerede bestemt oss for å avslutte saueholdet etter ferien. Vi har hatt de for å beite noen jorder. Men etter denne opplevelsen er det bedre med en beitepusser.

Ingen politisk agenda

Bonden understreker at han ikke har noe politisk agenda i saken.

– Jeg vil ikke fronte den ene eller andre siden av i ulvedebatten. Den synes jeg har like ekstreme ytterpunkter på begge sider.