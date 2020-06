Bondelagsleiar foreslår alternative utsleppskutt

– Å følge tiltaka slik «Klimakur 2030» anbefaler no, vil koste vestlandsbøndene for mykje, seier Nernæs til Bergens Tidende , og støttar seg til landbruket sin eigen klimaplan.

Eitt av mange punkt i planen, er å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg, så gjødsla kan gjerast om til drivstoff.

AgriAnalyse, eigd av Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke, har i ein konsekvensanalyse for Vestlandet rekna ut at tiltaka i Klimakur 2030 vil gi ein nedgang tilsvarande 850 sauefjøs i 2030. I tillegg til allereie venta nedgang i fylket, vil det resultere i 1400 færre sauefjøs i 2030 i Vestlandet. For ammekyr er det venta ein nedgang på om lag 750 fjøs innan 2030, ifølge AgriAnalyse.

Nernæs meiner at grønsakproduksjon ikkje er eit alternativ for mange vestlandsbønder, fordi grasproduksjon og utmarksbeite som pregar landsdelen, blir best nytta av husdyrhald som sau og kyr, og at store areal, som i dag blir brukt til husdyrhald, ikkje er eigna for grønsakproduksjon.

