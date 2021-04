Bondelagslederen sier det er en skjebnetid for norske bønder og matproduksjonen

– Mange bønder har en tøff økonomisk situasjon. Mange år med stillstand har gjort at frustrasjonen er stor. Derfor har bøndenes organisasjoner i dag levert et krav som skal monne, som vil gi bøndene et reelt inntektsløft og tro på drifta framover, sier Bartnes, leder i Norges Bondelag, som også er jordbrukets forhandlingsleder.

Kravet fra bondeorganisasjonene har en ramme på 2114 millioner kroner. Les mer om det her:

– Skjebnetid

Bøndene krever et betydelig inntektsløft, støtte til investeringer og bedre velferdsordninger.

– Dette er en skjebnetid for norske bønder og norsk matproduksjon. Mange står nå ved et veiskille. Vi trenger et kraftig inntektsløft for å gi bøndene framtidstro, sier Bartnes.

For at bønder skal ha samme inntektsutvikling som andre grupper, målt i kroner, krever jordbruket et tillegg på 18.700 kroner per årsverk.

– Gjennom koronaåret ble hele den norske matproduksjonen satt på prøve, og i dag kan vi si at vi har klart å levere på det samfunnsoppdraget vi har – å produsere trygg og god mat til det norske folk. Å vite at vi har en matvareberedskap når vi virkelig trenger den, er en trygghet jeg tror mange ser verdien av i dag, sier Bartnes.

Krav til oppgjøret fra fylkeslederne

Hos Småbrukarlaget hadde fylkeslederne hadde et tydelig krav til forhandlingsutvalget før årets jordbruksoppgjør: «Inntektsgapet til andre grupper må reduseres med minst 50 000 kr/bruk i år».

– Vi har klart å løfte den økonomiske rammen for årets forhandlinger i jordbrukets krav og krever i tillegg til en kronemessig lik utvikling med resten av samfunnet en tetting av inntektsgap på 30 000 kr. Vi skulle gjerne oppnådd enda mer. Vi deler mange av bekymringene som den siste tida har blitt løftet fram i media, sier leder Kjersti Hoff, og fortsetter:

– Vi har fått gjennomslag for noen viktige grep som vil være et første steg for å stoppe utviklingen mot stadig færre og større bruk.

De ønsker blant annet et nytt drifttilskudd for sau, som skal "styrker det gjennomsnittlige sauebruket og bidrar til at vi opprettholder et bærekraftig husdyrhold i distriktene og benytte lokale ressurser som gras, beite og utmarksbeite".

– Det viktigste i år var å styrke økonomien til bøndene. Strukturendringene, særlig driftstilskudd til sau, er et stort gjennomslag. Dette er et viktig steg i retning av en ny jordbrukspolitikk, avslutter Hoff.