Bondelagsleder: – Jeg vil savne Hoksrud

Det sier bondelagslederen til NRK. Det ble tidligere i dag klart at Hoksrud (Frp) blir erstattet av Olaug Bollestad (KrF). Hoksrud tok over som landbruksminister i august i fjor, men fikk ikke engang et halvt år i ministerstolen.

– Jeg ble litt lei meg da jeg hørte det. Jeg synes han har gjort en hederlig innsats, og har vært villig til å lære. Han har også vært genuint opptatt av det han ble satt til å gjøre, så dette synes jeg er skikkelig trist, sier bondelagsleder Snarteland til NRK.

Han gir Hoksrud i sin tid som Lanbruksminister terningkast fem, og mener han er en veldig hyggelig person som vil alle det beste. Samtidig har han store forventninger til Bollestad.

– Jeg håper hun kan ta tak i noen av de vanskelige problemstillingene i landbruket, og da tenker jeg spesielt på markedsbalanse og markedsregulering. Da kan vi klare å produsere de varene som befolkningen etterspør, sier Snarteland til statskanalen.

Vil møte bøndene

Bollestad fortalte tidligere i dag at hun vil bruke sin tid som Landbruks- og matminister på å møte personer som jobber i landbruker.

– Jeg kjenner næringa godt fra Rogaland. Jeg har vært i mange fjøs og drivhus. Men vi må tenke hele landet, ikke bare Rogaland, sa hun til NTB tidligere i dag.

Bård Hoksrud fortalte at han gjerne skulle beholdt ministerposten.

– Det er mye forskning og mye tekonologi som er spennende, så derfor skulle jeg gjerne ha fått lov til å fortsette. Men jeg ønsker deg lykke til, sa han til Bollestad.