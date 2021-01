Bondelagsleder: – Godt å se at alle vil hjelpe

– Bondelaget er svært takknemlig for måten vi har blitt involvert i denne krisen på.

Det sier bondelagsleder i Akershus Bondelag, Jens Thori Kogstad.

1400 griser og storfe ble igjen på to gårder etter at bøndene måtte evakueres etter kvikkleireraset på Ask i Gjerdrum.

Flere titalls husdyr er de siste dagene blitt evakuert.

Bønder i nærområdet har stilt opp med utstyr og stått til rådighet for Bondelaget uten betaling, forteller Kogstad.

– Vår tilnærming og rolle har vært å hjelpe våre medlemmer og deres husdyr så godt vi kan. Det har vært godt å se at alle vil hjelpe til når kolleger blir ramma på denne måten, sier Kogstad.

– Vi har blitt invitert inn og kunnet sitte tett på landbrukssjef og Mattilsynet, og med det hatt svært godt og konstruktivt samarbeid der alle har vært opptatt av å løse de utfordringer som har vært på en ubyråkratisk måte, sier Kogstad.

Leverte over 400 gris til slakt

Tirsdag startet evakueringen nærmere 20 melkekyr og dobbelt så mange ungdyr og kalver på en gård som ligger nær rasgropen i Gjerdrum. Senere på dagen ble dyrene levert til to andre gårder.

Onsdag ble 430 slaktegris fraktet fra en gård i Fjeldstadgrenda i Gjerdrum. Grisene, som skulle vært slaktet rundt nyttår, ble kjørt til Oslo og levert til Fatlands slakteri i Oslo.

– Planen er å levere ytterligere 600 slaktegris i løpet av de kommende dagene, sier Kogstad.

– Det er meldt kaldt fremover, så det ligger til rette for at en midlertidig vei over jordet kan brukes mens den ordinære transportveien er stengt. I tillegg er det 130 okser der nede. De har tilgang på god plass, vann og fôr, sa det er ikke noe akutt, sier Kogstad.

– Det eneste usikre der er at man har tro på at veien til gården skal kunne brukes etter hvert. Nå er det primært kommunen som tar seg av organiseringen av arbeidet, sier Kogstad.

Nortura: – Krevende situasjon

Nortura hadde dyrebiler parat til å bistå med evakuering allerede fra onsdag 30. desember, og hadde funnet plass til hele storfebesetningen i løpet av nyttårsaften.

– Når krisen rammer er det først og fremst vår rolle å gi bonden sikkerhet ved å være tilgjengelig og kunne reagere på kort varsel, sier Liv-Astrid Varlo, rådgiver på storfe i Nortura.

– Dette har vært en krevende situasjon og det er fint å se hvordan bøndene i området har hjulpet hverandre for å sikre dyra. Totalt 51 dyr ble evakuert fra gården til vår produsent, og fordelt til to andre gårder. Det var ikke mulig for dyrebilene å ta seg inn til gården, så dyrene måtte kjøres over jordet med traktor før de kunne lastes opp på dyrebil. Stor takk til erfarne traktorsjåfører som bisto i dette arbeidet, sier Varlo.

Store kostnader

Skredet i Gjerdrum gir foreløpig naturskadeerstatninger på rundt 900 millioner kroner, viser anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var skredet 700 meter langt og 300 meter bredt.

31 boenheter ble tatt av skredet, fordelt på ni bygg. Over 1.000 personer ble evakuert. Syv personer er funnet omkommet i skredområdet. Tre personer er antatt omkommet og fortsatt ikke funnet.

I tillegg er svært mange hus og flere andre boliger i området skadd av selve skredet, og det er foreløpig uklart hvilke deler av området rundt skredet som senere kan bli erklært ubeboelig av kommunen.

17 gårder kan være berørt

Ifølge Bondelagsleder Kogstad kan så mange som 17 gårder være rammet av skredet.

– Det neste for oss i Bondelaget er å få oversikt over skadene på jordveiene til bøndene. 17 bønder er direkte berørt av dette som følge av skredet. Fremover handler det om å sikre verdier å få oversikt og sikre verdier, sier Kogstad.

– Det er store leirmasser som har rent nedover eiendommene, og det kan bli flomtilstander der vannet ikke har utløp. Sannsynligvis vil det ta flere år å rydde opp i dette, sier Kogstad.