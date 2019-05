Bondelagets ledertrio innstilt til gjenvalg

Lars Petter Bartnes som tok over etter Nilt T. Bjørke i 2014 er igjen innstilt til gjenvalg som leder. De to nestledere, Bjørn Gimming og Frøydis Haugen innstilles også til gjenvalg, det opplyser Bondelaget på sine nettsider.

– Jeg er glad for at valgkomiteen innstiller på gjenvalg for min del. Jeg har fortsatt lyst til å gjøre en jobb for organisasjonen og norske bønder i en spennende tid for landbruket, sier Bartnes til Nationen.

Annonse

Opprykk for varamedlemmer

Einar Frogner fra Hedmark og Arnstein Røyneberg fra Rogaland har frasagt seg gjenvalg. Som nye styremedlemmer instiller valgnemda i Bondelaget Bohild Fjelltveit fra Hordaland og Erling Aas-Eng fra Hedmark. Begge har vært varamedlemmer og rykker nå opp som faste medlemmer i styret.

Ellers instiller valgkomiteen på gjenvalg av Nils Asle Dolmseth fra Tine og Merethe Sund fra Nortura. Mens styremedlemmene Birte Usland fra Vest-Agder, John-Erik Skjelnes Johansen fra Nordland og Arne Elias Østerås som representant fra Felleskjøpet ikke er på valg.