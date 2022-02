Bondelaget vil ha ei meir open verdikjede

– Når prisen går opp på ei matvare, forventar vi at også bøndene som har produsert ho får sin del av prisauken, seier Bjørn Gimming, leiar i Norges Bondelag, på nettsida til Bondelaget.

Både Nettavisen og NRK har sjekka prisendringane på fleire varer og melder om prisstigningar på opptil 78 prosent. Til NRK seier bransjedirektør for daglegvare i Virke, Vibeke Andersen, at det blant anna er auka råvareprisar frå den norske landbruksindustrien som påverkar prisane. Dette er ikkje bondelagsleiaren like sikker på.

– Vi opplever at matkjedene kan ha lett for å skylde på jordbruksoppgjer og auka prisar til bønder når dei set opp utsalsprisane, sjølv om dette ikkje alltid er tilfellet. Vi meiner derfor at dei må kunne dokumentere at det er norske råvareprisar som er skuld i prisauken, seier Gimming

Han meiner matvareprisen i større grad bør spegle det det kostar å produsere.

– Frå bonden si side er det allereie full openheit om prisdanning, tilskot og kostnader, men vi veit ikkje kva som skjer med prisen på råvarene ute i butikk, seier Gimming.

